Курси першої медичної допомоги: де пройти в Одесі?

За півтора року війни одесити, лягаючи спати, звикли ставити поруч із ліжком рюкзачок із документами. Довгі осінньо-зимові блекаути змусили носити із собою підзарядки та повербанки. А темінь на вулицях, гуркіт вибухів та виття сирени повітряної тривоги — замислитися про навички надання першої медичної допомоги. Чи є такі курси в нашому місті і чого там навчають, дізнавалася «Одеське життя».

«Золота година» першої допомоги

Швидка допомога, на жаль, не завжди може прибути за лічені хвилини. А від своєчасності та правильності надання першої медичної допомоги нерідко залежить життя людини. Недарма медики мають поняття «золота година». Тобто чим більше часу від початку критичного стану людини минає без надання допомоги, тим менше у неї шансів вижити. Наприклад, після зупинки серця у потерпілого є близько 5-7 хвилин, при зупинці дихання — до 15 хвилин, а при кровотечі з великої кровоносної судини — від 15 хвилин до години. І якщо допомогу не надати вчасно, настають незворотні зміни, а потім смерть. Тому допомогти постраждалому протриматися до початку професійної медичної допомоги мають оточуючі.

Обов’язок, закріплений законом

Щоправда, надати першу допомогу, припустимо, на вулиці наважуються не всі. Перехожі, які не мають медичної освіти, бояться нашкодити. Водночас Кримінальним кодексом України передбачено відповідальність за статтею «Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані». І закон зобов’язує українців у критичних ситуаціях діяти за протоколами надання першої медичної допомоги. Тобто — мається на увазі, що громадяни мають володіти певними навичками. А щоб усі охочі могли їм навчитися, у нашому місті працюють курси першої медичної допомоги.

Одеська обласна організація Товариства Червоного Хреста України

Тут навчають навичкам надання першої допомоги, догляду за пораненими та тяжкохворими в домашніх умовах.

Пройшовши тренінг «Перша допомога для цивільних осіб», можна навчитися надавати домену допомогу при пораненнях, серцевих нападах, зупинках дихання та в інших випадках, коли кожна хвилина може бути вирішальною. Програма курсу включає такі напрямки:

основи оцінки ситуації,

надання першої допомоги при травмах,

активація організму та штучне дихання,

допомога при отруєннях та інших станах,

перенесення постраждалих.

Адреса: вул. Грецька, 5.

Телефон: (048) 724-34-28 або (099) 378-43-99. За цими номерами можна записатися до груп, а також написавши на сторінки товариства в соцмережах.

Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради

Лікарі з міського центру невідкладної медичної допомоги навчають усіх охочих до основ тактичної медицини, надання першої домедичної допомоги при кровотечах та переломах. А також розповідають про правила поведінки при хімічній та радіаційній загрозі.

Заняття відбуваються у всіх районах міста. Хочете потрапити на курси – стежте за оголошеннями на офіційному сайті та в телеграм-каналі міста.

Навчальний центр

Тут навчають надання першої допомоги та правил пожежної безпеки. Довгий час курси співпрацюють із Національною поліцією України. У FAST вчать оцінювати критичність ситуації та правильно викликати швидку допомогу.

На тренінгу центру можна дізнатися:

як перевести постраждалого у безпечне становище;

навчитися надавати першу допомогу при травмах шиї та хребта;

при інсульті, зупинках серця та дихання;

отримати навички зупинки сильної кровотечі за допомогою прямого тиску, тампонування, накладання джгута-турнікету.

FAST приймає заявки на проведення тренінгів із працівниками компаній. Можна пройти навчання у форматі онлайн.

Адреса: вул. Грецька, 1а.

Телефон: (093) 493-94-52.

Навчальний центр SAR

Тут можна пройти базові курси домедичної допомоги. Є спеціальні тренінги – перша допомога у походах, перша допомога дітям. Тренінги можна проходити, практикуючись на манекенах або вдома онлайн.

Програма тренінгу «Перша допомога в умовах бойових дій для цивільних» розроблена медпрацівниками. Вас навчать:

зупиняти кровотечі за допомогою підручних засобів та сучасних джгутів,

оцінювати свідомість потерпілого та звільняти дихальні шляхи,

надавати допомогу при проникаючих пораненнях грудної та черевної порожнин,

у різний спосіб екстреної евакуації потерпілого.

Учасники тренінгу відпрацьовують навички на професійному устаткуванні за умов реалістичного відтворення місця подій.

Адреса: вул. Середня, 59а.

Телефон: (097) 808-08-84.

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