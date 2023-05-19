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Бесплатная медицина и лекарства в Украине: на что мы имеем право

Бесплатная медицина и лекарства в Украине: на что мы имеем право

Бесплатное медицинское обслуживание гарантируется всем гражданам медицинской реформой. Главное условие – заключить декларацию с семейным врачом. Что нужно знать пациентам об их правах и к кому обращаться в случае их нарушения, рассказал исполняющий обязанности директора Южного межрегионального департамента Национальной службы здоровья Украины Денис Черный.

За какие услуги не нужно платить?

Бесплатная медицинская помощь определяется программой медицинских гарантий (ПМГ). Это пакет всех медуслуг, которые государство обязано предоставлять своим гражданам. Расходы медучреждениям возмещает по определенным тарифам Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ).

– Программа медицинских гарантий-2023 будет охватывать все основные виды медицинской помощи. Она предусматривает 39 пакетов услуг. В частности, украинцы имеют право на бесплатную медицинскую помощь при остром мозговом инсульте, остром инфаркте миокарда, бесплатное проведение хирургических операций взрослым и детям. Не должен платить пациент и за анестезию, – подчеркивает Денис Черный. — В учреждениях, у которых есть договор с НСЗУ, она включена в услугу хирургической операции и покрывается Программой медицинских гарантий. Независимо от того, плановая это операция или ургентная, а также при других вмешательствах.

Денис Черный

К тому же пациенты имеют право на такие бесплатные медуслуги, как:

  • экстренная медицинская помощь;
  • стационарная помощь взрослым и детям без хирургических операций;
  • первичный медосмотр у семейных врачей, терапевтов, педиатров;
  • медуслуги профильных специалистов;
  • реабилитация;
  • медицинская помощь по беременности и родам;
  • медицинская помощь детям младше 16 лет;
  • вакцинация согласно календарю профилактических прививок;
  • паллиативная медицинская помощь (сопровождение людей с неизлечимыми заболеваниями).

Тяжелые болезни и «Доступные лекарства»

Часть ПМГ – программа «Доступные лекарства». По ней пациенты с хроническими заболеваниями имеют право получать медикаменты бесплатно или со скидками.

На сегодня, по словам Дениса Черного, в программе «Доступные лекарства» — 486 препаратов, включая инсулины и комбинированные лекарственные средства. Получить такие препараты можно по следующим медицинским направлениям:

  • сердечно-сосудистые и сосудистые заболевания головного мозга;
  • бронхиальная астма;
  • сахарный и несахарный диабет;
  • расстройства психики и поведения;
  • эпилепсия;
  • болезнь Паркинсона;
  • хронические заболевания нижних дыхательных путей;
  • потребность в иммуносупрессии – угнетении нежелательных реакций организма после трансплантации органов.

— На стационарном и амбулаторно-поликлиническом лечении пациенты также обеспечиваются бесплатными лекарствами, включенными в Национальный перечень основных лекарственных средств. Предоставляются они на весь период лечения. При получении назначений у врача целесообразно поинтересоваться, какие из назначенных им лекарств входят в Нацперечень, — объясняет специалист НСЗУ.

Как получить «Доступные лекарства»

врач выписывает рецепт

Для того чтобы получать препараты по программе «Доступные лекарства», необходимо заключить декларацию с семейным врачом. Если вы изменили свое место жительства в результате войны, перезаключать договор не нужно. Рецепт может выписать любой врач в ближайшем центре медицинской помощи.

Затем нужно найти аптеку, отпускающую лекарства по программе. Она должна иметь на дверях наклейку «Тут є «Доступні ліки», – рассказывает Денис Черный. – Те, где можно получить инсулин, имеют наклейку «+Інсуліни».

Также узнать о таких аптеках можно, позвонив в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 (звонки бесплатные). Операторы подскажут фармации, расположенные рядом с вашим местом проживания.

Бывает, что нужных бесплатных препаратов в больнице действительно нет. И тогда врачи дают пациентам визитки аптек, где их можно купить. Как правило, стоят эти препараты недешево – десятки, а то и сотни тысяч. Поэтому врач обязан предоставить пациенту информацию о том, где все же можно получить эти лекарства бесплатно. К тому же для удобства пациентов в коридорах больниц должны быть стенды со сведениями о бесплатных лекарствах и медицинских услугах, гарантированных государством.

Что делать, когда требуют заплатить «добровольный» взнос?

В общем, на первый взгляд, все права на бесплатные медицинские услуги у нас есть. Но на практике, к сожалению, придерживаются их не всегда. Заявления о том, что, ложась в стационар, нужно заплатить благотворительный взнос – не редкость. 

Благотворительную деятельность, информируют юристы, в Украине регулирует закон № 5073-VI от 11.12.2022 года «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». В этом документе указано, что благотворительные взносы – дело добровольное. А перечислять их нужно только через кассу или банк. При этом плательщик должен получить квитанцию. Если взнос был сделан через кассу – обязательно с «мокрой» печатью и подписью главного бухгалтера учреждения. Не соглашайтесь, если благотворительный взнос предложат заплатить в приемном покое или врачебном кабинете.

– Если за бесплатную услугу у вас требуют деньги, обращайтесь с жалобой к главному врачу или директору медучреждения, – советует Денис Черный. — Если в последнем отказывают — в Департамент здравоохранения региона или в НСЗУ по номеру «горячей линии» 16-77.

Следующая инстанция для обращения – местные власти, отдел обращения граждан. Здесь следует написать заявление для рассмотрения «медицинской» депутатской комиссией.

И обязательно нужно фиксировать оплату лекарств – хранить рецепты, чеки и квитанции. Без них вы ничего не докажете. Но в любом случае ответа ждать придется от недели до месяца.

Где узнать о бесплатных лекарствах? 

Искать бесплатные лекарства, информацию о них, а также аптеки с наклейками Денис Черный советует по ссылкам:

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Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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