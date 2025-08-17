А еще в этом выпуске вы узнаете:

Как Ланжерон запер царя?

Что он потерял на Монмартре?

Сколько браков было у графа и кто родил ему детей?

Стоит ли верить в гаитянские гадания?

Путь в Одессу: от Парижа до Гаити

Луи Александр Арно, граф де Ланжерон, маркиз де ла Косс, барон де Куньи, де ла Ферте и де Сасси — таким было полное имя нашего героя, который вошел в историю как Александр Федорович Ланжерон. Он родился в 1763 году в Париже в знатной дворянской семье. Юношей окончил лучшие военные школы, в 16 лет начал службу во французской армии, участвовал в битвах за Европу, Америку, Карибы — даже в войне за независимость США. По легенде, в столице Гаити — Санта-Доминго — гадалка предсказала ему много жен и детей, но не от одной женщины, и смерть — не от сабли или пули, а от холеры.

Великая французская революция перевернула жизнь многих французских дворян. Ланжерон, будучи убежденным монархистом, вынужденно эмигрировал в Вену. Там он встретил Дюка де Ришелье — будущего градоначальника Одессы. Их дружба стала решающей для судьбы Ланжерона. Вместе с Ришелье и де Линем он попал в ряды русской армии, отличился во время штурма Измаила и получил генеральское звание.

Еще 25 лет Ланжерон провел в боях. Он получил почти все высшие имперские награды, заслужил славу храброго воина, которого «пуля не берет». В 1814 году во время взятия Парижа император Александр I нашел на Монмартре орден Андрея Первозванного — высшую награду империи — и вернул его Ланжерону, зная о его легендарной невнимательности.

Одесса: город, который стал родным

После победы над Наполеоном Ришелье отправился руководить Францией, а свою должность одесского градоначальника и генерал-губернатора предложил Ланжерону. Александр Федорович с восторгом принял это предложение: он восхищался Одессой, разделял планы Ришелье и, как военный, четко выполнял все предложенные программы.

В 1815 году Ланжерон возглавил Одессу. Он активно развивал город прежде всего в сфере просвещения: открыл Ришельевский лицей, Греческое коммерческое училище, первое Народное училище для девушек. В Одессу массово приглашали французских интеллигентов — врачей, преподавателей, иностранных профессионалов. Он также способствовал созданию Ботанического сада, привлек архитекторов к разработке генерального плана города, а главный фасад со стороны моря сегодня — это Приморский бульвар.

Ланжерон был первым, кто создал в городе регулярный общественный пляж — Ланжерон, а главное, предоставил свободный доступ к нему всем жителям независимо от достатка. Открылась первая одесская газета, начал выходить художественный журнал, появилась интенсивная морская линия со Стамбулом.

Если хотите узнать еще больше впечатляющих подробностей об образовании, экономике и искусстве той Одессы — посмотрите полное видео!

Личная жизнь: жены, дети, легенды

Ланжерон был женат трижды. Первая жена покинула Францию и никогда не поехала к мужу. Вторая была богатой, но, по словам самого графа, не очень красивой, и детей у них не было. Третья жена — Луиза Бример — была моложе мужа на 36 лет, а настоящей любовью жизни Ланжерона стала полячка Ангела Дзержановская. От нее он имел двоих детей — Федора и Диану, которым дал свою французскую фамилию и дворянство.

Падение и закат карьеры

Ланжерон был открытым, прямодушным и не очень дипломатичным — это стало причиной его конфликта с императором. Александр I не одобрил идеи генерала об отмене Табеля о рангах, и граф попал в немилость. В 1820 году он оставил должность градоначальника, а через три года — и должность губернатора.

Жизнь Ланжерона сложилась в соответствии с гаитянским пророчеством: он был женат трижды, от жен детей не имел, но от других женщин — имел. Умер Александр Федорович в 1831 году в Петербурге от холеры — чего он ужасно боялся всю жизнь. По завещанию его похоронили в Одессе, в Соборе Успения Богородицы, на строительство которого он пожертвовал большие средства. К сожалению, большевики разрушили могилу, но сегодня в соборе есть мемориальная доска в его честь.

За восемь лет под руководством Ланжерона Одесса приобрела черты, которые не стареют: энергию, образованность, разнообразие и открытость. Ланжерон дал городу генеральный план, университет, пляж и вечный одесский дух.

Читайте также: