По информации Центра общественного здоровья Украины, только в июне этого года зафиксировано 708 новых случаев ВИЧ-инфекции, а 73 человека скончались от болезней, обусловленных СПИДом.

Эти случаи можно было бы предотвратить при условии своевременного тестирования.

«Если выживу – буду помогать другим»

– Труднее всего в моей работе – смотреть, как умирают люди. Умирают из-за своих предрассудков, страха быть осужденными другими. У человека был шанс на жизнь, но он им не воспользовался, и потом его просто не стало, – рассказывает социальный работник ОО «Альтернатива» Сергей.

Его убеждение основано на собственном опыте, ведь в свое время он тоже боялся пройти тестирование на ВИЧ. Именно поэтому свой собственный пример и пытается использовать при работе с клиентами, потому что очень хорошо понимает их. Сергей поделился с нами своей историей, которая в конце концов закончилась хеппи-эндом.

– Наркотики. Я смотрел, что многие люди, с которыми мы вместе употребляли наркотики, болеют СПИДом и умирают. И решил прийти, провериться, узнать. Я со своей подругой приехал, она сдала анализы. Она была здорова, и я решил, что и у меня тоже все хорошо. Наркотики бросил, слава Богу, от этого я получил свободу, но впоследствии у меня начали проявляться различные заболевания, поэтому решил провериться и приехал сюда, на Химическую. Проверили – да, подтвердилось, и тут я наткнулся на социальную работницу, это была Надежда. Благодарен Богу, что послал ее мне, она очень помогла принять этот статус и начать лечение. И я тогда увидел, что единственная цель моей жизни, если буду жить – это помогать людям, вспоминает Сергей. – Социальным работником работаю уже восьмой год.

«Наши работники – опытные и высококвалифицированные»

– Мы часто практикуем именно такой вид консультирования – «равный-равному», многие наши работники имеют ВИЧ-положительный статус, что позволяет клиенту раскрыться, не бояться, – рассказывает руководитель ОО «Альтернатива» Стелла Сусленко. – Наши социальные работники – это преданные своей работе люди, они прошли обучение неоднократно, имеют сертификаты по консультированию и сопровождению наших клиентов и большой опыт.

«Быстро, безопасно, конфиденциально, бесплатно»

– Мы предоставляем услуги по тестированию на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С. Наши пункты тестирования находятся в разных населенных пунктах Одесской области, – рассказала Анастасия Дьячковская, координатор проектов ОО «Альтернатива». – В 2025-м нами было протестировано более трех тысяч человек и обнаружено 98 новых случаев ВИЧ. Тестирование у нас проходит быстро, безопасно, конфиденциально, а главное – бесплатно. Мы не только тестируем, у нас есть проект «Уход и поддержка людей, живущих с ВИЧ». Наши социальные работники, их около 50 человек, сопровождают клиентов и после тестирования, предоставляют услуги по формированию приверженности к арт-терапии и консультируют клиентов. Кроме того, мы можем также консультировать родных и близких наших клиентов и оказывать им помощь.

«Когда-то я думала, что ВИЧ – это не моя история»

Далеко не все ВИЧ-положительные клиенты соглашаются рассказывать о себе. Однако Ольга убеждена: ее история, возможно, кому-то поможет и человек решится на тестирование.

– Это касается каждого. Сначала я думала, что меня никогда не коснется. Я не веду непорядочный образ жизни, не употребляю наркотики, однако оказалось, что меня это тоже касается, – делится мыслями Ольга, клиентка ОО «Альтернатива». – Мне нужно было готовиться к операции, были половые контакты без презерватива, и я понимала, что где-то там что-то могло быть. Приехала сюда, на Химическую, меня выслушали, протестовали, оказалось, что это плюсик. У меня была, конечно, истерика. Работники очень помогли, особенно Леся: проконсультировала, рассказала, как с этим жить. Она поехала со мной становиться на учет. Одно время я принимала АРВ-терапию, и после того, как сдала анализы, врач сообщил, что вирус заблокирован, а иммунитет растет. Очень благодарна «Альтернативе» за то, что они существуют. Девушки меня всегда приглашают на чай или кофе, проконсультироваться, поговорить.

«Тест отправим по почте»

– У нас есть два вида тестирования: это по крови и оральный тест, – рассказывает социальный работник ОО «Альтернатива» Олеся. – И один, и другой максимально легки в использовании. Если человек не готов это сделать по крови из-за каких-то страхов, фобий, он может это сделать с помощью орального теста в любое время дома, чтобы никто не видел. Человек делает заказ у нас на сайте, а мы отправляем «Новой почтой», это бесплатно.

В общем, наша работа – это не только тестирование и сопровождение, – убеждена Олеся. – Люди приходят сюда со своими проблемами, они боятся рассказывать о прошлой жизни, и наша работа – это оказать им психологическую помощь. Каждый случай, когда человек через некоторое время приходит и говорит мне: «Спасибо, если бы не вы, может быть, меня бы уже на этом свете не было», это как бальзам на израненную душу. Я за годы работы видела стольких очень больных людей, которые впоследствии женились, детей рожали здоровыми! ВИЧ – это не конец жизни.

Проходить тестирование каждый из нас должен раз в год, а при малейшем подозрении – как можно скорее. Работники ОО «Альтернатива» всегда с радостью предоставят консультацию по процедуре тестирования и услуги по сопровождению ВИЧ-положительных клиентов для дальнейшего лечения и наблюдения.

Куда обращаться?

Адрес: г. Одесса, ул. Химическая, 1/27.

Телефон: (096) 572-63-92, (050) 495-09-78

Найти удобный пункт тестирования: ТЕСТ поруч

Записаться на тестирование и консультацию: Go Поруч.