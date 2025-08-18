Ключевые моменты:

  • Конкурс будет действовать с 29 сентября 2025 года по 30 января 2026 года.
  • Призовой фонд: за первое место — 140 тыс. грн, второе — 105 тыс., третье — 70 тыс., поощрительная премия — 35 тыс.
  • Подать проекты могут архитекторы, скульпторы, дизайнеры, студенты и коллективы с опытом в области монументального искусства.

Напомним, в апреле 2025 года одесский горсовет принял решение установить памятник Лесе Украинке в парке Космонавтов, расположенном на углу Фонтанской дороги и проспекта Леси Украинки (бывший Гагарина).

Какие требования к конкурсной работе

Участникам необходимо предоставить подробную проектную документацию:

  • ситуационный и генеральный планы в различных масштабах;
  • макеты памятника и прилегающей территории;
  • метровую модель скульптуры в гипсе;
  • основные чертежи, художественно-пластическое решение объекта;
  • пояснительную записку с разъяснением архитектурной идеи, технологий и материалов.

Городской исполком также запланировал благоустройство территории вокруг памятника.

Сквер Космонавтов также переименуют, окончательное решение примет сессия горсовета. Обновление пространства создаст новую точку культурного притяжения для Одессы.

Читайте также:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме