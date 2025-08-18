Ключевые моменты:
- Конкурс будет действовать с 29 сентября 2025 года по 30 января 2026 года.
- Призовой фонд: за первое место — 140 тыс. грн, второе — 105 тыс., третье — 70 тыс., поощрительная премия — 35 тыс.
- Подать проекты могут архитекторы, скульпторы, дизайнеры, студенты и коллективы с опытом в области монументального искусства.
Напомним, в апреле 2025 года одесский горсовет принял решение установить памятник Лесе Украинке в парке Космонавтов, расположенном на углу Фонтанской дороги и проспекта Леси Украинки (бывший Гагарина).
Какие требования к конкурсной работе
Участникам необходимо предоставить подробную проектную документацию:
- ситуационный и генеральный планы в различных масштабах;
- макеты памятника и прилегающей территории;
- метровую модель скульптуры в гипсе;
- основные чертежи, художественно-пластическое решение объекта;
- пояснительную записку с разъяснением архитектурной идеи, технологий и материалов.
Городской исполком также запланировал благоустройство территории вокруг памятника.
Сквер Космонавтов также переименуют, окончательное решение примет сессия горсовета. Обновление пространства создаст новую точку культурного притяжения для Одессы.
Читайте также:
- Леся Украинка: сколько раз поэтесса бывала в Одессе
- Одесские адреса нашей Леси
- Кто такая Елена Пчилка и как она связана с Лесей Украинкой