Что будет, если поцарапать или содрать родинку?

Родинки появляются на нашем теле в самых неожиданных местах. Иногда они причиняют дискомфорт, потому что находятся на шее или на линии одежды. Мы можем нечаянно задеть родинку ногтем, натереть ремнем или расчесать.

Давайте разберемся, стоит ли волноваться, если срезали или поцарапали родинку до крови.

Это нормально, если из родинки пошла кровь?

Такое случается довольно часто. Если поцарапать, срезать или расчесать родинку, она, скорее всего, будет кровоточить. Это происходит из-за повреждения кожи рядом с родинкой или под ней.

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У родинок хорошее кровоснабжение. Именно поэтому даже легкая царапина может привести к кровотечению. Это бывает довольно болезненно, а иногда кровь подолгу не останавливается.

Как можно остановить кровь из родинки?

Чаще всего кровотечение из родинки идет медленной струйкой и не угрожает жизни человека. Остановить кровь можно за 5-7 минут. Прежде чем приступать к действиям — тщательно вымойте руки, чтобы не занести инфекцию.

Чтобы остановить кровь, выполните следующие шаги:

Возьмите ватный диск или кусок чистой марли со спиртом

Слегка надавите на пораженный участок, чтобы остановить кровотечение

Сделайте повязку или заклейте пластырем

Если родинка продолжает кровоточить, обязательно обратитесь к врачу

В исследовательском центре Клиника Майо считают, что посещение врача необходимо, потому что кровоточащая родинка в некоторых случаях может указывать на рак кожи. Это не обязательно так, но врачи обычно направляют пациентов на исследование родинки.

Какие могут быть последствия повреждения родинки?

После травмы особых последствий практически не бывает. Но если боль долгое время не проходит, а кровь появляется даже при легком нажатии, то это повод для беспокойства. Ученые пока не знают почему некоторые родинки становятся злокачественными и приводят к раку кожи. Прямой связи между травмой родинки и появлением рака кожи не зафиксировано.

Если родинка находится в открытом месте и часто подвержена травматизму, то ее лучше удалить. Делать это можно в любом возрасте, но только после консультации с врачом. Удаление родинки это не косметическая процедура — материал нужно будет отправить на исследование, чтобы убедиться в его доброкачественности.

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