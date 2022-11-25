Жизнь без света: куда обращаться, если не дозвониться до скорой?

Сегодня, во время постоянных вражеских обстрелов и перебоев в электроснабжении, важно всегда быть на связи. Но из-за отсутствия света часто не работают и телефоны, даже — экстренных служб. Поэтому появились дополнительные возможности связи. Мы узнали, куда обращаться, если стало плохо, а связи нет.

Чтобы избежать негативных последствий отсутствия связи и интернета, в Одессе запустили подстанции Экстренной медицинской помощи, куда можно обратиться самостоятельно. Для удобства граждан они действуют в разных районах Одессы. В случае экстренной необходимости и отсутствия возможности дозвониться по номеру 103 дежурный работник сможет оказать медицинскую помощь.

«Мы работаем над тем, чтобы спецлинии 103 всегда были на связи, но, если вы по каким-либо причинам не сможете дозвониться, обращайтесь на очередные подстанции», — говорится в сообщении медиков.

Адреса подстанций Экстренной медицинской помощи в Одессе, куда можно обратиться лично:

Подстанция Экстренной медицинской помощи №1, г. Одесса, Приморский район, ул. Павла Шклярука, 4а, — на территории Одесской больницы железнодорожников. Подстанция Экстренной медицинской помощи №2, г. Одесса, Малиновский район, ул. Иоанна Генна, 19/1 (район Залога). Подстанция Экстренной медицинской помощи №3 г. Одесса, Суворовский район, ул. Академика Заболотного, 1-а. Подстанция Экстренной медицинской помощи №4 г. Одесса, Малиновский район, ул. Генерала Петрова, 25 Подстанция экстренной медицинской помощи №5, г. Одесса, Киевский район, ул. Вавилова 60-а, (территория Одесского областного детского кожно-венерологического диспансера). Подстанция Экстренной медицинской помощи №6, г. Одесса, Суворовский район, ул. Атамана Головатого, 32. Подстанция Экстренной медицинской помощи №7, г. Одесса, Приморский район, Валиховский переулок, 10 (Одесская городская станция скорой помощи).

Также в экстренных случаях можно обращаться в дежурные отделения одесских городских клинических больниц.