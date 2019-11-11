Белгород-Днестровскую крепость готовят к внесению в список ЮНЕСКО: на это выделят 370 тысяч гривен

Основными направлениями подготовки будет сбор документов и сведений об объекте, консультации с национальными и международными экспертами и, собственно, оформление заявки на включение объекта в список наследия ЮНЕСКО.

Об этом корреспондент «Одесской жизни» узнал из тендера на сайте Prozorro.

Управление туризма, рекреации и курортов Одесской облгосадминистрации ищет организацию, которая займется документальным и цифровым оформлением объекта «Белгород-Днестровская крепость» и подаст заявку на включение такового в список наследия ЮНЕСКО. За проведённую работу готовы заплатить 370 тысяч гривен.

В тендере уже указаны услуги, которые должен будет предоставить подрядчик. Это оформление заявки, документальное оформление и определение границы, критериев, формулирование выдающейся универсальной мировой ценности, определить критерии, по которым объект должен быть внесен в список наследия. Таких критериев на выбор 10, и все они указывают на особенность объекта, его роль в развитии цивилизации в то время, а также формирования культуры. На основе одного из таких критериев крепость должна попасть в список наследия ЮНЕСКО.

Подрядчик также должен будет собрать круглый стол с национальными и международными экспертами.

Старт аукциона назначен на 14 ноября, а завершить работы подрядчик должен будет уже к концу декабря этого года.

Фото: akkerman-fort.com

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