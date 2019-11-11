fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Белгород-Днестровскую крепость готовят к внесению в список ЮНЕСКО: на это выделят 370 тысяч гривен

Белгород-Днестровскую крепость готовят к внесению в список ЮНЕСКО: на это выделят 370 тысяч гривен

Основными направлениями подготовки будет сбор документов и сведений об объекте, консультации с национальными и международными экспертами и, собственно, оформление заявки на включение объекта в список наследия ЮНЕСКО.

Об этом корреспондент «Одесской жизни» узнал из тендера на сайте Prozorro.

Управление туризма, рекреации и курортов Одесской облгосадминистрации ищет организацию, которая займется документальным и цифровым оформлением объекта «Белгород-Днестровская крепость» и подаст заявку на включение такового в список наследия ЮНЕСКО. За проведённую работу готовы заплатить 370 тысяч гривен.

В тендере уже указаны услуги, которые должен будет предоставить подрядчик. Это оформление заявки, документальное оформление и определение границы, критериев, формулирование выдающейся универсальной мировой ценности, определить критерии, по которым объект должен быть внесен в список наследия. Таких критериев на выбор 10, и все они указывают на особенность объекта, его роль в развитии цивилизации в то время, а также формирования культуры. На основе одного из таких критериев крепость должна попасть в список наследия ЮНЕСКО.

Подрядчик также должен будет собрать круглый стол с национальными и международными экспертами.

Старт аукциона назначен на 14 ноября, а завершить работы подрядчик должен будет уже к концу декабря этого года.

Фото: akkerman-fort.com

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка...
Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить