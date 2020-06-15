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Белгород-Днестровский, Колосовка, Раздельная: расписание движения электричек в летний период

Белгород-Днестровский, Колосовка, Раздельная: расписание движения электричек в летний период

Одесская железная дорога запустила пригородные электрички от станции Одесса-Главная по трем направлениям: Колосовское, Раздельнянское и Белгород-Днестровское.

В вагоны допускаются только пассажиры в защитных масках, а во время проверки билетов у всех измеряют температуру.

Обратите внимание: покупать билеты в кассе разрешается только в маске. Чтобы обеспечить безопасность граждан, возле кассиров появились антисептики и одноразовые перчатки, которыми можно воспользоваться бесплатно.расписание электричек

Стоит отметить, что электрички не будут останавливаться в Подольске. Это связано с высокой заболеваемостью в этом районе.

Внимание!

Работники железнодорожного вокзала и кассиры предупреждают, что во время карантина в графиках возможны изменения. Пассажиров просят заранее уточнять всю необходимую информацию в справочной службе по телефону: (048) 727-31-52, (048) 727-31-61, (048) 768-00-12, (048) 727-42-42, 15-05.

Напомним, мы писали о возобновлении движения железнодорожного транспорта. Также наши корреспонденты писали о прибытии электричек с Белгород-Днестровского направления в Одессу и со станции Одесса-Восточная в направлении Колосовки.

Фото: Одесская жизнь

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