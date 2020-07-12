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Написано от страха: одесские археологи нашли 300-летний оберег (фото)

Написано от страха: одесские археологи нашли 300-летний оберег (фото)

Участники археологической экспедиции, которые сейчас работают в Белгород-Днестровской крепости, обнаружили сохранившийся до наших дней бумажный оберег, которому более 300 лет.

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Об этом сообщает доктор исторических наук Андрей Красножон.

«Бумажный тумар или турецкий религиозный талисман возрастом минимум 300 лет, найден в ходе работы Белгород-Тирской археологической экспедиции. Бумага сохранилась превосходно, что превращает находку в уникальную. Особенно на этом памятнике. Условием сохранности предмета послужило как качество материала, из которого он сделан, так и свойства грунта», — сообщает Андрей Красножон.

Он также добавляет, что «полностью развернуть амулет и прочесть текст еще предстоит, но уже сейчас можно видеть арабскую фразу: «Написано от страха [перед Аллахом?]…» и три цифры: 007 (велик соблазн видеть в них фрагмент даты по хиджре: 1007=1598/99 гг.). В первой половине XVIII в. в Аккермане родился и жил знаменитый турецкий ученый, богослов Мухаммед аль-Аккермани, ставший в последствии кади (судьей) города Мекка. Есть основания предполагать, что Аккерман являлся своего рода центром исламского учения в Северо-Западном Причерноморье указанного столетия. Так что исторический контекст сделанной находки более чем примечателен».

Фото: Андрей Красножон

 

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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