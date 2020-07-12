Написано от страха: одесские археологи нашли 300-летний оберег (фото)

Участники археологической экспедиции, которые сейчас работают в Белгород-Днестровской крепости, обнаружили сохранившийся до наших дней бумажный оберег, которому более 300 лет.
Об этом сообщает доктор исторических наук Андрей Красножон.
«Бумажный тумар или турецкий религиозный талисман возрастом минимум 300 лет, найден в ходе работы Белгород-Тирской археологической экспедиции. Бумага сохранилась превосходно, что превращает находку в уникальную. Особенно на этом памятнике. Условием сохранности предмета послужило как качество материала, из которого он сделан, так и свойства грунта», — сообщает Андрей Красножон.
Он также добавляет, что «полностью развернуть амулет и прочесть текст еще предстоит, но уже сейчас можно видеть арабскую фразу: «Написано от страха [перед Аллахом?]…» и три цифры: 007 (велик соблазн видеть в них фрагмент даты по хиджре: 1007=1598/99 гг.). В первой половине XVIII в. в Аккермане родился и жил знаменитый турецкий ученый, богослов Мухаммед аль-Аккермани, ставший в последствии кади (судьей) города Мекка. Есть основания предполагать, что Аккерман являлся своего рода центром исламского учения в Северо-Западном Причерноморье указанного столетия. Так что исторический контекст сделанной находки более чем примечателен».
Фото: Андрей Красножон