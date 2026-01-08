Ключевые моменты:

Ненастье в Одессе 8 января: дождь, который к вечеру превратится в снег.

Гололедица на севере региона, видимость на дорогах 500-1000м.

По Украине: непогода с гололедицей и снегопадами в большинстве областей, пробки на дорогах.

Ухудшение погоды

В Одессе и области 8 января ожидаются сильные осадки, вначале дождь, который вечером перейдет в снег. Ветер южный, днем ​​позже — северо-западный, со скоростью 9-14 м/с, порывами до 15-17 м/с. Температура воздуха днем ​​+8-10°C, к вечеру снизится до +1-3°C.

На севере региона возможна гололедица. На дорогах видимость при осадках местами 500-1000 м, на севере.

Одесский городской совет призывает жителей и гостей внимательно следить за погодой, проявлять осторожность. При ухудшении ограничьте передвижение, особенно пожилым людям, детям и беременным. Будьте бдительны под деревьями — сильный порывистый ветер и дождь могут привести к падению ветвей или кабелей. Не паркуйте авто под деревьями, линиями электропередач или дождеприемниками.

Сейчас частично подтоплена 5-я ст. В. Фонтана и ул. Ярмаркова. Всего на улицах работают 344 специалиста предприятия и 46 единиц спецтехники.

В случае затяжных дождей, как сегодня, специальные машины для откачки воды дежурят на улицах: Балковской, Приморской, Евгения Чикаленко, Небесной Сотни, на Французском бульваре и Таможенной площади, где при усилении дождя обычно возможны подтопления.

Также на улицы выведены сотрудники КП «Міські дороги», которые с помощью экскаваторов со специальной насадкой или в ручном режиме оперативно очищают дождеприемники и ливневые колодцы от случайного мусора, веток и листьев, которые сносят туда с улиц города потоками дождевой воды.

Добавим, что большинство областей Украины сегодня, 8 января, накрыло сильное ненастье. Из-за гололеда и снегопадов во многих городах заторы и затруднено движение.

