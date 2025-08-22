Ключевые моменты:

Выставка будет работать на Приморском бульваре до 24 августа включительно.

Экспозиция состоит из 13 кубов, которые символизируют преемственность поколений борцов за независимость.

Детали выставки

Анонс об открытии на своей странице обнародовала заместитель директора Департамента культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской ОГА Ярослава Ризникова.

Экспозиция наглядно демонстрирует историю борьбы за независимость Украины, рассказывая о нескольких поколениях украинцев: от борцов за государственность начала ХХ века, через жертв советского террора, правозащитников и диссидентов, до Героев Небесной Сотни и воинов, которые сейчас защищают Родину.

Особый акцент сделан на тех, чьими именами названы улицы Одессы в соответствии с распоряжением председателя Одесской областной государственной (военной) администрации Олега Кипера от 26 июля 2024 года №694/А-2024.

Инициатором выставки стала общественная организация «История. Культура. Демократия – HCD».

