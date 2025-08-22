Ключевые моменты:
- Выставка будет работать на Приморском бульваре до 24 августа включительно.
- Экспозиция состоит из 13 кубов, которые символизируют преемственность поколений борцов за независимость.
Детали выставки
Анонс об открытии на своей странице обнародовала заместитель директора Департамента культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской ОГА Ярослава Ризникова.
Экспозиция наглядно демонстрирует историю борьбы за независимость Украины, рассказывая о нескольких поколениях украинцев: от борцов за государственность начала ХХ века, через жертв советского террора, правозащитников и диссидентов, до Героев Небесной Сотни и воинов, которые сейчас защищают Родину.
Особый акцент сделан на тех, чьими именами названы улицы Одессы в соответствии с распоряжением председателя Одесской областной государственной (военной) администрации Олега Кипера от 26 июля 2024 года №694/А-2024.
Инициатором выставки стала общественная организация «История. Культура. Демократия – HCD».
