Об этом сообщил сотрудник парка, доктор биологических наук Иван Русев.

По словам ученого, сейчас по всему побережью нацпарка этих удивительных насекомых миллионы, буквально “все жужжит и оживает”.

“Эти трудяги появились одновременно с невероятно теплым воздухом с юга пару дней назад и неутомимо работают в природных экосистемах, выполняя свое предназначение. Большую услугу они оказывают и людям, опыляя растения садов и полей», — отметил Иван Русев.

Дикая пчела (Osmia rufa) является важным опылителем диких травянистых растений, а также исключительным опылителем цветущих деревьев и кустов. Живут осмии в трещинах деревьев, пустых стеблях растений. Этот вид пчел имеет однолетний цикл жизни: вылетают из гнезд ранней весной (в конце марта-апреле) и спариваются. Период их активной жизни длится три недели, а затем они умирают.

В отличии от медоносной пчелы, рыжая — безопасна для человека. Они, как правило, либо нежалящие, либо жалят крайне редко, только в случае самообороны, отметил Иван Русев.

Также в “Тузловские лиманы” прилетели редкие птицы — сиворакши, которые занесены в Красную книгу Украины.

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