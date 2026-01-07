Ключевые моменты:

Электроэнергию на крупную сумму заказали у фирмы, которую подозревают в незаконном повышении тарифов.

Компания фигурирует в расследованиях по использованию льготного электричества для майнинга криптовалют.

Власти выбрали поставщика без конкуренции, несмотря на «красные флажки» в его истории.

Электроэнергия для Одессы: тендер на 391 млн без конкурса

Квартирно-эксплуатационный отдел Одессы заключил контракт на поставку электроэнергии на сумму более 391 миллиона гривен. Победителем тендера без конкуренции стала фирма ООО «Полтаваэнергосбыт», уже известная из-за нескольких скандалов, сообщает Центр публичных расследований.

По данным YouControl, компания была зарегистрирована в 2018 году, уставной капитал — всего 100 тысяч гривен. Учредители — Дмитрий Бакланов и Виталий Сугийко. С 2019 года фирма активно участвует в государственных закупках и за это время заработала более 11 миллиардов гривен. Только за 2026 год (несмотря на начало года) она уже получила 69 контрактов на миллиарды гривен.

Однако у компании есть и серьезные «красные флажки». Ранее она заключала сомнительные договоры, из-за которых выросла цена на электроэнергию для уличного освещения в Полтаве. Аудиторы установили, что это было сделано незаконно. Суд подтвердил: дополнительное соглашение было заключено с нарушениями, что повлекло за собой рост тарифов.

Читайте также: Миллиарды в год: почему власти Одессы не допускают жителей к планированию расходов

Майнинг и схемы с тарифами: что еще известно о «Полтаваэнергосбыт»

По информации из постановлений судов, компания также упоминалась в расследовании по незаконному использованию льготного электричества, предназначенного для населения. Под видом бытовых абонентов компании подключались к сетям и получали свет по сниженной цене.

Следователи считают, что электроэнергия в этих схемах использовалась для коммерческой выгоды и майнинга криптовалют. То есть, по сути, ресурсы, оплачиваемые по льготным тарифам, шли на добычу виртуальных активов, а не на нужды простых граждан.

Также, по данным СМИ, «Полтаваэнергосбыт» и связанная с ней компания «Полтаваоблэнерго» ранее были связаны с Игорем Коломойским.

«Одесская жизнь» выяснила, что город втрое удешевил землю в центре Одессы для фирмы, которую связывали с окружением Геннадия Труханова.

Читайте о других расследованиях «Одесской жизни»: