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Волшебный мир пчел на Кодымщине: полезные продукты, гигантская малина и сон на ульях от пасечника Петра Черноморца

Волшебный мир пчел на Кодымщине: полезные продукты, гигантская малина и сон на ульях от пасечника Петра Черноморца

Петр Черноморец из села Лабушное, что на Кодымщине, занимается пчеловодством 43 года из своих 55, а его семья считает пчелу царицей-кормилицей. Плодами его труда, кроме меда, являются цветочная пыльца, королевское желе, «царские» свечи и апидомик.

Каждая пчелка знает свой улей

ЛАБУШНЫЙ ЧЕРНОМОРЕЦ С ВНУЧКОЙ

— Пчеловодством занимаюсь с 12 лет, когда начал помогать отцу. Именно от отца и научился премудростям этого дела, от него унаследовал и любовь к этим маленьким труженицам, — рассказывает Петр.

Вспоминает, как расчищали для ульев территорию, выкорчевывая дикую поросль, как со временем с женой Еленой засадили ее садом и ягодами. И теперь здесь, на пасеке, с весны и до поздней осени настоящий оазис, где царствует пчела.

Душистые ароматы цветущих растений, убаюкивающее гудение пчел, ульи, разрисованные цветами. Этот райский уголок не только завораживает, но и одаривает за труд медом и многими видами продукции пчелы.

О неутомимых труженицах Петр Николаевич может рассказывать часами. Он имеет диплом техника-пчеловода и огромный опыт, накопленный годами неутомимого труда. И, пожалуй, нет такого вопроса относительно пчеловодства, на который бы он не смог ответить.

— Эти ульи разрисованы разными цветами цветов и гороха не просто для красоты. Такой улей каждая пчела по цвету и рисунку распознает с высоты полета и летит к своему домику. Ведь поднимаясь над пасекой, пчелка с помощью зрения составляет план местности и по нему ориентируется, возвращаясь домой с нектаром, — рассказывает пчеловод.

Щедрый взяток меда зависит от того, какие ульи используешь. В многокорпусных пчелы составляют мед вверху, над собой. А в ульях типа лежака рамы заполнены лишь наполовину.

Забрус — от боли в горле, а пыльца — от всех недугов

ЛАБУШНОЕ ЧЕРНОМОРЕЦ СВЕЧИ

Пасека Петра Черноморца славится не только медом, но и такими целебными продуктами, как перга, забрус, прополис, маточное молочко, цветочная пыльца, королевское желе и царские свечи.

Например, забрус, состоящий из меда, воска, цветочной пыльцы и прополиса, чрезвычайно благотворно действует при заболеваниях горла и дыхательных путей. 

А цветочную пыльцу пасечник считает панацеей от всех недугов. В этих меленьких разноцветных крупинках содержатся все природные элементы. Насекомое его от цветка несет на своих лапках к леткам. На входе в ульи пасечник каждое утро устанавливает специальные улавливатели, а каждый вечер забирает и отправляет пыльцу сушиться. 

Кстати, сушилку Петр изготовил сам. Она имеет вид ящика с коридорчиками по краям для вытеснения влаги. В ящик кладутся мелкие решетки, на которые высыпается пыльца. Она сушится сутки при температуре 40 градусов затемненными лампочками. Поддержание температуры обеспечивает реле, а климата — вентиляция. Сухая пыльца расфасовывается в тару без доступа воздуха.

Всю утварь для работы на пасеке Петр сам придумал и сам смастерил. И здесь не только уловители пыльцы, но и пресс для оттиска воска, стол для распечатывания сотов, формы и макеты для свечей и прочее. 

О королевском желе и царских свечах

ЛАБУШНОЕ ЧЕРНОМОРЕЦ2

Маточное молочко с медом пчеловод называет королевским желе. Петр рассказывает, что это желе используют почти при всех болезнях сердечно-сосудистой системы. На одну чайную ложку молочка — девять частей меда. А если к королевскому желе добавить цветочную пыльцу, тогда его целебные свойства непревзойденные. 

— Все, что делаю, это, так сказать, входит комплексно в пчеловодство. Например, не было у нас света, то я сделал свечу. А потом решил изготовить пасхальные свечи, — делится мастер, — На все дела вдохновляет жена. Во всех трудах имею ее надежную поддержку, она — генератор идей.

Красиво украшенные свечи, с легкой руки жены Елены, теперь все называют царскими. Такие изделия предназначены для знаменательных событий: свадьбы, венчания, рождественско-новогодние праздники, юбилеи или дни рождения. 

Сначала попытался сделать макеты свечей, затем — формы, в которые выливается воск. Для таких изделий пользуется желтым воском — он считается высшим сортом. Особым спросом пользовались статуэтки ангелочков и свадебные свечи. Но это было до пандемии коронавируса и до страшной большой войны сегодня. 

— Мы много чего наготовили перед Пасхой. И все остановил карантин, а потом война, — говорит Петр Черноморец, — К сожалению, сегодня у нас нет рынка сбыта. Государство делало попытки помочь пчеловодам в развитии пчеловодства, дав небольшую дотацию на пчелосемью. Это не покрывало все потребности, но хватало на медикаменты для пчел и некоторый инвентарь. Сейчас же ее не выплачивают. Кроме того, в Украине нет рынка меда, а значит, не налажена реализация продукта. 

Гигантская малина и сон на ульях

ЛАБУШНОЕ ЧЕРНОМ.МАЛИНА

Кроме сада и плодовых кустов, на пасеке изобилует малина высокоурожайных сортов. Ее крупные ягоды достигают весом до 18 граммов. Культивируют здесь сорта украинской селекции Одесский ранний, Рубиновое ожерелье, Бриллиантовый, Брянское чудо, Желтый гигант, Утренняя роса. Есть среди них ремонтантные. На зиму ветви их скашиваются, а весной кусты подрастают и родят с июля вплоть до самых морозов. И мед из малинового нектара очень ароматный. Труженицы-пчелки, беря малиновый нектар, способствуют высокому урожаю малины. Поэтому семья вышла на уровень сбора ягоды до 15 тонн в год. 

А еще Петр Николаевич смастерил апидомик для оздоровительного сна на ульях. В домике есть несколько кроватей-лежанок, деревянная отделка, окна, двери. А под кроватями гудят ульи, в которых работают тысячи пчел.

ЛАБУШНОЕ ЧЕРНОМОРЕЦ

— Бояться нечего. Пчелы не могут попасть внутрь домика, потому что ульи оснащены выходами только наружу. Вместе с тем, сочетание вибрации крылышек, аромата и звука создают положительную лечебную среду и вы просто погружаетесь в здоровый сон-медитацию, — говорит Елена. 

— Сон в таком домике — хороший метод оздоровления. Происходит это благодаря настройкам частот вибраций пчелиного роя и клеток организма человека, плюс аэротерапия, — объясняет пчеловод, — Здесь я засыпаю за 10 минут, даже когда не хочу спать. 

В домике пахнет медом, прополисом, воском, пергой, маточным молочком и цветами. Это и есть природная аэротерапия. Благодаря такой терапии у человека повышается иммунитет, нормализуется давление, улучшается циркуляция крови и вентиляция легких. Пчелы во время работы в улье создают своеобразную вибрацию, которая ионизирует воздух и обеспечивает нашему организму энергетический вибромассаж. А жужжание расслабляет нервную систему, уравновешивает психику и восстанавливает биополе.  

По мнению Петра Черноморца, такая апитерапия будет чрезвычайно полезной и для наших защитников, которые прошли фронтовой ужас и нуждаются в восстановлении. Поэтому, когда проснутся пчелы от сна, апидомик в Лабушной готов принять воинов, которым показан сон на ульях.

Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФИЛЬ

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