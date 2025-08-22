Ключевые моменты:
- Акция «Зеркало Независимости» состоится 23 августа возле Оперного театра
- Участники смогут сделать фото с хэштегом и получить браслет «Я выбираю действовать»
Детали акции
Организатором мероприятия является местная ячейка ОО «Защита Государства». Первыми к Зеркалу подойдут одесские военные и волонтеры, которые поделятся своими мыслями с присутствующими.
Каждый одессит и гость города сможет подойти к инсталляции, заглянуть в зеркало и задать себе главный вопрос: «Что я сделал для Победы?»
Кроме того, участники флешмоба получат символический браслет с надписью «Я выбираю действовать» и смогут распространить фото в социальных сетях с хэштегом #ДзеркалоНезалежсті.
Флешмоб в Одессе является частью всеукраинской акции, которая будет проходить одновременно в десятках городов Украины. Организаторы подчеркивают, что победа зависит от личных действий каждого украинца.
Читайте также:
- Британские спасатели передали оборудование коллегам из Одессы
- В Одессе изменят движение общественного транспорта 24 августа: каких маршруток это коснется