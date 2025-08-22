Ключевые моменты:

Акция «Зеркало Независимости» состоится 23 августа возле Оперного театра

Участники смогут сделать фото с хэштегом и получить браслет «Я выбираю действовать»

Детали акции

Организатором мероприятия является местная ячейка ОО «Защита Государства». Первыми к Зеркалу подойдут одесские военные и волонтеры, которые поделятся своими мыслями с присутствующими.

Каждый одессит и гость города сможет подойти к инсталляции, заглянуть в зеркало и задать себе главный вопрос: «Что я сделал для Победы?»

Кроме того, участники флешмоба получат символический браслет с надписью «Я выбираю действовать» и смогут распространить фото в социальных сетях с хэштегом #ДзеркалоНезалежсті.

Флешмоб в Одессе является частью всеукраинской акции, которая будет проходить одновременно в десятках городов Украины. Организаторы подчеркивают, что победа зависит от личных действий каждого украинца.

