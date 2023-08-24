77-летний пчеловод рассказал как быть в тонусе и поделился рецептом целебной настойки

77-летний пасечник Василий Рожкован из села Ясеново Второе Зеленогорской общины еще недавно кочевал со своей пасекой заповедными медоносными местами. Теперь «пасет» Божьих насекомых на своем господе.

Как к делу пристрастил папу

Первую пчелиную семью с ульем, подаренные отцом, Василий вернул, потому что пожалели пчелы. Вторая попытка также оказалась неудачной. Третий раз Василию было уже стыдно отказываться от подарка. Так и стал пчеловодом.

Вспоминая об этом, Василий Иванович улыбается. А тогда было не до смеха, когда с опухшим от пчелиного яда лицом нужно было лезть на столб, чтобы починить телефонную связь, потому что работал монтером-связующим. Отдал этому делу 40 лет!

Теперь у Василия Рожкована пасека больше, чем отцовская. Собственноручно мастерит ульи и рамки. Чтобы было удобно ухаживать за пчелами, производит двухкорпусные избушки. Усовершенствовал медогонку и вощинорезак. Для вывоза большой пасеки на кочевку Василий Иванович переоборудовал прицеп, а старенький ГАЗ-53 приспособил для ночлега на природе. Любил «пасти» пчелок на разнотравье. И каждый год путешествовал с пасекой богатыми медоносами окрестностями, чтобы пчелки могли наполнить плотники душистым медом. Бывало, ясеневскому пчеловоду удавалось накачать в тонну сладкой продукции.

Теперь дед Василий скучает по тем благодатным временам.

Ясеновчанин известен и как изобретатель: смастерил собственного тракторца «Ясеновец», полностью механизировал переработку кормов для скота и т.д.

Щедро делится Василий Иванович своим опытом. Четверо внуков, посещая дедушку пасеку, любят лакомиться свежим медком и быстренько убегают, когда вблизи зажужжит золотистая пчелка.

Скот – в колхоз, деда – в Сибирь

В 1828 году в Ясеново жили со своими семьями Иван, Демьян и Афанасий Рожкованы. А в 1960 году в селе проживало 37 представителей этой славной фамилии.

Еще школьником увлекся краеведением Василий Рожкован под руководством известного педагога-историка Сергея Рахубенко.

— Мои дедушка Сергей и бабушка Елена имели шестеро детей, землю, корову и пару лошадей, хорошую хижину с хлевами, сельскохозяйственный инвентарь, — рассказывает Василий Иванович. — К сожалению, коллективизация сделала работящую семью нищими. В колхоз забрали скот, а деда как кулака упекли в Сибирь, где «тройкой» он был приговорен к расстрелу. Забота о детях легла на плечи бабушки. К счастью, она сохранила швейную машинку, на которой искусно шила одежду. Благодаря этому и выжили, пережили голодомор. Кроме того, бабушка Елена была наследственной знахаркой: выкачивала испуг деткам, шептала вдвойне, «сжигала» рожу, ставила «золотчик». Ее хорошо знали не только в окрестных селах, приезжали даже из Одессы.

Сохранила Елена Рожкована всех своих детей, дала образование.

Всю жизнь каждого из Рожкованов угнетала мысль о репрессированном деде. В советское время с клеймом «врага народа» жилось нелегко.

— Однажды пришло письмо, что Сергей Кузьмич Рожкован посмертно реабилитирован. Единственный из живых еще сыновей, дядя Савва, прочитав сообщение, заплакал и сказал, что теперь может умереть с чистой совестью, – рассказал Василий Рожкован. — Порадовались этой вести и все 12 внуков моего дедушки, честного и трудолюбивого крестьянина.

В память о своем предке бережет Василий Иванович четыре оставшихся от его бывшего сада яблони.

Чтобы всегда быть в форме

Передалась Василию от деда и любовь к коням. Своего Орлика еще жеребенкам выменял за добрую корову с теленком. С тех пор лелеет гнедого как ребенка: не истощает работой и вкусненьким балует. Бывало, едут с женой Екатериной, под гору слезают с телеги, чтобы животному легче было поклажу тащить. А уснет лошадь на ходу или приляжет в холодку, то хозяин ждет, когда Орлик отдохнет и сил наберется.

Несмотря на почтенный возраст, веселый характер пчеловод планирует расширить пасеку. Надеется, что один из старших внуков поощряется пчеловодством.

Чтобы держать себя в тонусе, он рекомендует регулярно принимать настойку пчелиного подмора, который можно приготовить в домашних условиях.

Рецепт целебной настойки

Одну столовую ложку молотого зимнего подмора заливаем 200 мл водки. Настаиваем 2-3 недели в темном месте и регулярно встряхиваем. Затем процеживаем через марлю и переливаем во флакон из темного стекла.

Принимают спиртовую настойку против старения и для очищения организма по 1 капле на один год жизни ежедневно в течение месяца. Количество капель делят на две части, принимают 2 раза в день после еды с небольшим количеством воды. Каждые полгода курс повторяют.

Также используют для стабилизации кровяного давления, при заболеваниях печени, почек, желудочно-кишечного тракта, ожирении, зобе и т.д.

Интересно

Подсчитано, что каждая седьмая тонна мирового меда – украинская. На пасеках страны сегодня «работают» около пяти миллионов пчелиных семей.

Рабочее насекомое летает со скоростью более 60 километров в час и ежеминутно машет крыльями 11 тысяч раз.

Пчелы – единственные из насекомых производят пищу для людей.

В период медосбора пчела живет менее 40 дней, посещает 1000 цветов, чтобы выработать меньше чайной ложки меда.

Чтобы получить 1 килограмм меда, нужен нектар из более миллиона цветов.

Достаточно одной чайной ложки меда, чтобы человек прожил сутки.

Прополис – самый сильный природный антибиотик.