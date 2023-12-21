Известные одесситы, которые ушли от нас в 2023 году

Геннадий Гармидер

16 марта 2023 года в возрасте 78 лет скончался известный одесский художник Геннадий Гармидер.

Работы Геннадия Гармидера, буквально влюбленного в свой родной город, хранятся в фондах Киевского художественного института и в фондах Дирекции выставок Украины.

Евгений Сокольский

В марте этого года стало известно о смерти известного одесского краеведа, историка, фотографа и художника Евгения Сокольского.

Этот человек обладал поразительным качеством: он умел видеть то, что обычно ускользает от взгляда обычного прохожего. Именно он первым обратил внимание на «ужастик по-одесски» с бутылкой в голове на фасаде недавно отреставрированного дома Руссова и на разрушающуюся фигуру Ночи на здании мэрии, которую «отреставрировали» скотчем. И это – всего лишь два маленьких эпизода из жизни города…

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Евгений Бубер

В 2023 году от нас ушел известный одесский актер, ведущий, шоумен и преподаватель Евгений Бубер. Он скончался на 52 году жизни, после длительной борьбы с тяжелым недугом – раком легких.

Евгений Бубер был заслуженным деятелем искусств Украины, советником директора-художественного руководителя Украинского театра, неизменным ведущим праздничных концертов и важнейших официальных мероприятий, преподавателем сценического мастерства.

Елена Каракина

23 апреля 2023 года стало известно о смерти известного одесского краеведа и филолога Елены Каракиной. Будучи коренной одесситкой, она много лет работала ученым секретарем Одесского литературного музея. Автор нескольких краеведческих книг и публикаций в СМИ разных стран.

Лидия Голубенко

В мае этого года в возрасте 76 лет скончалась декан факультета романо-германской филологии Одесского национального университета им. Мечникова, трижды депутат Одесского городского совета, известная общественница Лидия Голубенко.

«Женщина, которой нельзя не восхищаться… Профессионал с большой буквы. Человек, который имел счастье найти дело своей жизни и служить ему десятилетиями»,

– так охарактеризовала покойную глава департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

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Ростислав Янчишен

В апреле уходящего года на российско-украинской войне погиб солист балета Одесской Оперы Ростислав Янчишен, который пошел на фронт добровольцем.

«Вечная улыбка, светлый взгляд – так тебя запомнят коллеги… Когда его не приняли в ряды ВСУ, он ушел в терроборону. Патриот, Доброволец»,

– написал о погибшем герое бывший художественный руководитель одесского театра Евгений Лавренчук.

Евгений Голубовский

6 августа 2023 года на 87-м году жизни перестало биться сердце Евгения Голубовского – вице-президента Всемирного клуба одесситов, Почетного гражданина Одессы, известного украинского журналиста, публициста и культуролога.

Евгений Голубовский – коренной одессит. Он родился 5 декабря 1936 года. Окончил одесский Политех по специальности «инженер», но на этом поприще проработал недолго, перейдя в журналистику. Главной специализацией Евгения Голубовского как журналиста стали культура и история Одессы.

В 1990 году Евгений Голубовский создал газету Всемирного клуба Одесситов «Всемирные Одесские новости». Публиковался в изданиях Украины, США, Израиля и других стран. Также он четыре года возглавлял депутатскую комиссию Одесского горсовета по культуре и вел культурологические программы на телевидении.

С середины 90-х годов был членом городской историко-топонимической комиссии. При его участии большинству центральных одесских улиц вернули их исторические названия.

Алексей Семенищев

В 2023 году умер одесский певец и музыкант Алексей Семенищев. Ему было 64 года.

Про Алексея Семенищева писали, что он «обладал Божьим даром синтезировать самобытность великих поэтов-музыкантов с собственной исполнительской самобытностью и вывел бардовскую песню на уровень настоящего песенного искусства».

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Андрей Добролюбский

28 сентября 2023 года на 75 году жизни остановилось сердце известного одесского археолога, доктора исторических наук, профессора Андрея Добролюбского.

С 1992 года Андрей Добролюбский работал в Южноукраинском национальном педагогическом университете в Одессе, где занимал должности доцента, профессора, затем возглавил кафедру истории Украины, а позже вступил в должность завкафедрой всемирной истории. С 2014 года – завкафедрой истории Украины, а с 2016 года – профессор кафедры истории Украины.

В течение 50 лет ученый занимался археологической работой в Украине, Молдове, Средней Азии, на Северном Кавказе; специалист по раскопкам курганов, памятников Античного времени и Средневековья, современных городов Причерноморья.

Александр Сабуров

6 декабря 2023 года на 65-ом году ушел из жизни известный одесский педагог, сотрудник и многолетний руководитель Мореходного профессионального колледжа имени А. Маринеско Одесской национальной морской академии Александр Сабуров.

«Мудрый руководитель, педагог-ученый, профессионал своего дела»,

– так охарактеризовали покойного его коллеги.

А еще друзья Александра Сабурова вспоминают его как волевого человека, которому удалось удержать ситуацию в старейшей мореходной школе в непростые 90-е.

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