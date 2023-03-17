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Умер известный одесский художник Геннадий Гармидер

Умер известный одесский художник Геннадий Гармидер

В четверг, 16 марта 2023 года, скончался известный одесский художник Геннадий Гармидер.
Грустную новость сообщает Одесская Областная Организация Национального Союза Художников Украины.

«С большой грустью сообщаем, что сегодня ушел от нас в вечность Геннадий Гармидер, прекрасный график, живописец, отличный светлый человек. Искренние соболезнования родным, близким, коллегам. Всегда в наших сердцах», – сказано на Facebook-странице организации.

Как отмечают коллеги Гармидера, Геннадий Васильевич был великим тружеником, он буквально жил искусством и всегда был примером как художник, семьянин, гражданин Украины.

Работы Геннадия Гармидера хранятся в фондах Киевского художественного института и в фондах Дирекции выставок Украины.

«Одесская жизнь» также не раз освещала творчество Гармидера. О художнике, влюбленном в свой родной город, можно узнать из таких наших материалов:

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Редакция ПРОФИЛЬ

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