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На войне погиб артист Одесской оперы, солист балета Ростислав Янчишен

На войне погиб артист Одесской оперы, солист балета Ростислав Янчишен

На российско-украинской войне гибнут лучшие представители нашего народа. Стало известно о гибели Ростислава Янчишена — солиста балета Одесской оперы, который ушел на фронт добровольцем.

Сначала о гибели Ростислава сообщил бывший художественный руководитель одесского театра Евгений Лавренчук. Подтвердили эту информацию и в театре.

«Вечная улыбка, светлый взгляд — так тебя запомнят коллеги… Когда его не приняли в ряды ВСУ, он ушел в терроборону. Патриот, Доброволец», — так написал о погибшем герое режиссер в посте у себя в Facebook.

«Ростислав Янчишен, теперь ты навсегда слился с такой родной для тебя стихией воздуха», — добавил Евгений Лавренчук.

Ростислав Янчишен на фронте

Ростислав Янчишен на передовой

Помощница генерального директора театра Людмила Сергийчук подтвердила потерю и рассказала, что Ростислав Янчишен был артистом балета I категории. В 2017 году выступал в балетной постановке «Судьба», где исполнял роль фотографа. Сюжет спектакля основан на событиях современной украинской истории и посвящен памяти Героев Небесной Сотни.

Также Ростислав исполнял роль одного из мнений Эскамильо в опере Жоржа Бизе в четырех действиях «Кармен».

Ростислав Янчишен на сцене

Ростислав Янчишен выступает на балетной сцене.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что в боях на Бахмутском направлении погиб участник одесского Майдана Александр Станков.

Также мы сообщали, что 19 апреля Одесса прощалась с еще одним бойцом — Сергеем Федиком, представителем движения «Ultras Odessa», объединяющего фанатов одесского футбольного клуба «Черноморец». Зрелищная церемония прощания прошла на стадионе «Чорноморец».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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