Новости Одессы и Одесской области

Какие знаменитости ушли от нас в 2023 году

Какие знаменитости ушли от нас в 2023 году

Каждый год мы прощаемся с некоторыми знаменитостями, и уходящий 2023 год, увы, не стал исключением: в этом году скорбный список пополнили еще много имен известных актеров, музыкантов, политических деятелей, да и просто прославившихся в свое время личностей.

Независимо от того, внимательно ли вы следили за ними, смотрели фильмы с ними, или ходили на их концерты, знаменитости, которых мы потеряли, изменили мир, и их будет не хватать. Давайте узнаем, кото уже больше нет с нами.

Генри Киссинджер

Генри Киссинджер

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался 29 ноября в возрасте 100 лет.

Киссинджер – еврейский беженец немецкого происхождения, широко известен как советник по национальной безопасности при президенте Никсоне во времена «холодной войны».

Фрэнсис Стернхаген

Фрэнсис Стернхаген

Актриса Фрэнсис Стернхаген, известная по роли Банни, свекрови Шарлотты, в популярном сериале «Секс в большом городе», скончалась 27 ноября. Ей было 93 года.

Сама актриса шутила, что видела много заносчивых богатых дам, и поэтому ей так хорошо удалась роль Банни, которая изводила Шарлотту, когда та вышла замуж за ее сына Троя.

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Розалин Картер

Розалин Картер

Бывшая первая леди США, защитница психического здоровья и любимая жена Джимми Картера Розалин Картер скончалась в возрасте 96 лет. После того, как ей поставили диагноз деменция, ее отвезли в хоспис, где она умерла через два дня. У нее остались четверо детей, внуки и правнуки.

На похоронах Розалин присутствовали все ныне живущие первые леди, включая Меланию Трамп, и ее 99-летний супруг, который появился на публике впервые за долгое время.

Мэттью Перри

Мэтью Перри

В этом году внезапно скончался звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри. Его тело нашли 28 октября в его доме в Лос-Анджелесе. Актер долгое время страдал от наркотической зависимости. Ему было 54 года.

Майкл Гэмбон

Майкл Гэмбон, актер

Ирландский актер, наиболее известный по роли Дамблдора в шести фильмах о Гарри Поттере, умер в возрасте 82 лет. О его смерти было объявлено 28 сентября.

Гэмбон присоединился к актерскому составу «Гарри Поттера» в третьей части сериала после смерти Ричарда Харриса, который ранее играл роль директора Хогвартса. Также он играл в фильмах «Госфорд-парк», «Король говорит» и популярном сериале «Фортитьюд».

Шинейд О’Коннор

Шинейд О'Коннор

Легендарная ирландская певица, покорившая сердца людей хитом «Nothing Compares to You», Шинейд О’Коннор внезапно скончалась в возрасте 56 лет 26 июля 2023 года.

Известно, что певица, которая в 2018 году приняла ислам и сменила имя на Шухада Садакат, тяжело переживала самоубийство своего 17-летнего сына Шейна (он покончил с собой в январе 2022 года). О причинах смерти Шинейд О’Коннор не сообщается, но сама она признавалась, что страдала от депрессии и биполярного расстройства.

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Тони Беннетт

Тони Беннетт, джазовый певец

Известный джазовый певец Тони Беннетт скончался 21 июля в возрасте 96 лет.

Легендарный Фрэнк Синатра называл Тони Беннетта «лучшим в своем деле». Он записывал дуэты с Селин Дион, Полом Маккартни, Элтоном Джоном, Стиви Уандером, Джорджом Майклом, Кристиной Агилерой.

В 2016 году у певца диагностировали болезнь Альцгеймера, но при этом он продолжал выступать, а в последние годы записал два альбома с Леди Гагой, которые и стали завершающими в его карьере.

Джейн Биркин

Джейн Биркин, актриса

Легендарная голливудская актриса и певица Джейн Биркин внезапно скончалась в возрасте 76 лет 16 июля 2023 года. Она прославилась не только, как актриса, но и та, чье имя стало нарицательным, когда его получила знаменитая сумка Hermès.

Джулиан Сэндс

Джулиан Сэндс, актер

Известный британский актер, звезда фильмов «Чернокнижник» и «Девушка с тату дракона», номинант на «Оскар» Джулиан Сэндс пропал без вести в январе этого года, когда отправился в поход на гору Болд в Калифорнии. Его останки нашли туристы после пяти месяцев поисков. Мертвым актера объявили в июне 2023 года. Ему было 65 лет.

Тина Тернер

Королева рок-н-ролла Тина Тернер

Ее называли «королевой рок-н-ролла» и, любя – «бабушкой Тиной». Известная американская певица Тина Тернер скончалась 24 мая 2023 года в возрасте 83 лет в своем доме в Куснахте в Швейцарии.

Она добилась огромного успеха с такими хитами, как «What’s Love Got To Do With It», «Private Dancer» и «The Best», продав более 180 миллионов альбомов и выиграв 12 премий «Грэмми». Артистка просто покоряла миллионы фанатов своей харизмой, артистичностью и экспрессивностью на сцене.

Тина Тернер известна не только своим мощный вокалом, но и непростой судьбой. Сбежав от мужа-деспота и оставшись без гроша в кармане, она все же сумела перезапустить свою карьеру в 40 лет, сняться в кино и записать хит для фильма о Джеймсе Бонде.

Певица перенесла несколько инсультов и пересадку почки. Она также пережила обоих своих сыновей: Крэг застрелился в 2018 году, а Рональда не стало в прошлом году.

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Лиза Мари Пресли

Лиза Мари Пресли

Лиза Мария Пресли – единственный ребенок покойного короля рок-н-ролла Элвиса Пресли – внезапно скончалась 12 января 2023 года в возрасте 54 лет. Эта новость появилась после того, как она была госпитализирована после остановки сердца. Оказалось, что причиной смерти Лизы стала кишечная непроходимость.

Джефф Бек

Джефф Бек

Легендарный британский гитарист-виртуоз, семикратный обладатель премии «Грэмми» Джефф Бек скончался 10 января 2023 года в возрасте 78 лет после неожиданного заражения бактериальным менингитом.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о смерти известной одесской художницы Аллы Крикун.

По материалам focus.ua, фото ВВС, ТСН и Getty Images

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