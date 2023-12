Какие знаменитости ушли от нас в 2023 году

Независимо от того, внимательно ли вы следили за ними, смотрели фильмы с ними, или ходили на их концерты, знаменитости, которых мы потеряли, изменили мир, и их будет не хватать. Давайте узнаем, кото уже больше нет с нами.

Генри Киссинджер

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался 29 ноября в возрасте 100 лет.

Киссинджер – еврейский беженец немецкого происхождения, широко известен как советник по национальной безопасности при президенте Никсоне во времена «холодной войны».

Фрэнсис Стернхаген

Актриса Фрэнсис Стернхаген, известная по роли Банни, свекрови Шарлотты, в популярном сериале «Секс в большом городе», скончалась 27 ноября. Ей было 93 года.

Сама актриса шутила, что видела много заносчивых богатых дам, и поэтому ей так хорошо удалась роль Банни, которая изводила Шарлотту, когда та вышла замуж за ее сына Троя.

Розалин Картер

Бывшая первая леди США, защитница психического здоровья и любимая жена Джимми Картера Розалин Картер скончалась в возрасте 96 лет. После того, как ей поставили диагноз деменция, ее отвезли в хоспис, где она умерла через два дня. У нее остались четверо детей, внуки и правнуки.

На похоронах Розалин присутствовали все ныне живущие первые леди, включая Меланию Трамп, и ее 99-летний супруг, который появился на публике впервые за долгое время.

Мэттью Перри

В этом году внезапно скончался звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри. Его тело нашли 28 октября в его доме в Лос-Анджелесе. Актер долгое время страдал от наркотической зависимости. Ему было 54 года.

Майкл Гэмбон

Ирландский актер, наиболее известный по роли Дамблдора в шести фильмах о Гарри Поттере, умер в возрасте 82 лет. О его смерти было объявлено 28 сентября.

Гэмбон присоединился к актерскому составу «Гарри Поттера» в третьей части сериала после смерти Ричарда Харриса, который ранее играл роль директора Хогвартса. Также он играл в фильмах «Госфорд-парк», «Король говорит» и популярном сериале «Фортитьюд».

Шинейд О’Коннор

Легендарная ирландская певица, покорившая сердца людей хитом «Nothing Compares to You», Шинейд О’Коннор внезапно скончалась в возрасте 56 лет 26 июля 2023 года.

Известно, что певица, которая в 2018 году приняла ислам и сменила имя на Шухада Садакат, тяжело переживала самоубийство своего 17-летнего сына Шейна (он покончил с собой в январе 2022 года). О причинах смерти Шинейд О’Коннор не сообщается, но сама она признавалась, что страдала от депрессии и биполярного расстройства.

Тони Беннетт

Известный джазовый певец Тони Беннетт скончался 21 июля в возрасте 96 лет.

Легендарный Фрэнк Синатра называл Тони Беннетта «лучшим в своем деле». Он записывал дуэты с Селин Дион, Полом Маккартни, Элтоном Джоном, Стиви Уандером, Джорджом Майклом, Кристиной Агилерой.

В 2016 году у певца диагностировали болезнь Альцгеймера, но при этом он продолжал выступать, а в последние годы записал два альбома с Леди Гагой, которые и стали завершающими в его карьере.

Джейн Биркин

Легендарная голливудская актриса и певица Джейн Биркин внезапно скончалась в возрасте 76 лет 16 июля 2023 года. Она прославилась не только, как актриса, но и та, чье имя стало нарицательным, когда его получила знаменитая сумка Hermès.

Джулиан Сэндс

Известный британский актер, звезда фильмов «Чернокнижник» и «Девушка с тату дракона», номинант на «Оскар» Джулиан Сэндс пропал без вести в январе этого года, когда отправился в поход на гору Болд в Калифорнии. Его останки нашли туристы после пяти месяцев поисков. Мертвым актера объявили в июне 2023 года. Ему было 65 лет.

Тина Тернер

Ее называли «королевой рок-н-ролла» и, любя – «бабушкой Тиной». Известная американская певица Тина Тернер скончалась 24 мая 2023 года в возрасте 83 лет в своем доме в Куснахте в Швейцарии.

Она добилась огромного успеха с такими хитами, как «What’s Love Got To Do With It», «Private Dancer» и «The Best», продав более 180 миллионов альбомов и выиграв 12 премий «Грэмми». Артистка просто покоряла миллионы фанатов своей харизмой, артистичностью и экспрессивностью на сцене.

Тина Тернер известна не только своим мощный вокалом, но и непростой судьбой. Сбежав от мужа-деспота и оставшись без гроша в кармане, она все же сумела перезапустить свою карьеру в 40 лет, сняться в кино и записать хит для фильма о Джеймсе Бонде.

Певица перенесла несколько инсультов и пересадку почки. Она также пережила обоих своих сыновей: Крэг застрелился в 2018 году, а Рональда не стало в прошлом году.

Лиза Мари Пресли

Лиза Мария Пресли – единственный ребенок покойного короля рок-н-ролла Элвиса Пресли – внезапно скончалась 12 января 2023 года в возрасте 54 лет. Эта новость появилась после того, как она была госпитализирована после остановки сердца. Оказалось, что причиной смерти Лизы стала кишечная непроходимость.

Джефф Бек

Легендарный британский гитарист-виртуоз, семикратный обладатель премии «Грэмми» Джефф Бек скончался 10 января 2023 года в возрасте 78 лет после неожиданного заражения бактериальным менингитом.

