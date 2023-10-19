Умер создатель и актер «Каламбура» Сергей Гладков

19 октября в возрасте 60 лет ушел из жизни Сергей Гладков — клоун, актер, сценарист, звукорежиссер.
О смерти актера сообщили в Facebook проекта «Каламбур».
Причина смерти пока не известна, но по словам близких, Гладков переносил тяжелую болезнь.
Прощание с артистом состоится в субботу, 21 октября, в Одессе, на Среднефонтанской, 30.
Сергей Гладков родился в Харькове, окончил одесский политехнический, и уже со студенческих времен начал заниматься комедийными проектами.
Свою карьеру Гладков начинал как клоун. В 1985 году создал первую клоунскую группу «Пантофон» — прообраз будущих проектов «Магазин Фу» и «Деревня дураков». В составе группы «Магазин Фу» Гладков победил в многочисленных фестивалях. С 1989 коллектив профессионально работал в Одесской государственной филармонии. Сотрудничают с комик-трупой «Маски».
Одним из самых громких в его творчестве ролей была «Мужик» в шоу «Каламбур».
Также запомнился зрителям как Неудачник из рубрики «Бар Каламбур», Дранкель из рубрики «Железный капут», миссис Бурпул из рубрики «Крутое пике».
Кроме того, Гладков работал звукорежиссером и дизайнером звуковых эффектов.
У актера осталась жена и двое детей.
Еще по теме: Утром 17 октября на 55-м году жизни умер шоумен и политик Сергей Сивохо.