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Умер создатель и актер «Каламбура» Сергей Гладков

Умер создатель и актер «Каламбура» Сергей Гладков

19 октября в возрасте 60 лет ушел из жизни Сергей Гладков — клоун, актер, сценарист, звукорежиссер.

О смерти актера сообщили в Facebook проекта «Каламбур».

Причина смерти пока не известна, но по словам близких, Гладков переносил тяжелую болезнь.

Прощание с артистом состоится в субботу, 21 октября, в Одессе, на Среднефонтанской, 30.

Сергей Гладков родился в Харькове, окончил одесский политехнический, и уже со студенческих времен начал заниматься комедийными проектами.

Свою карьеру Гладков начинал как клоун. В 1985 году создал первую клоунскую группу «Пантофон» — прообраз будущих проектов «Магазин Фу» и «Деревня дураков». В составе группы «Магазин Фу» Гладков победил в многочисленных фестивалях. С 1989 коллектив профессионально работал в Одесской государственной филармонии. Сотрудничают с комик-трупой «Маски».

Одним из самых громких в его творчестве ролей была «Мужик» в шоу «Каламбур».

Также запомнился зрителям как Неудачник из рубрики «Бар Каламбур», Дранкель из рубрики «Железный капут», миссис Бурпул из рубрики «Крутое пике».

Кроме того, Гладков работал звукорежиссером и дизайнером звуковых эффектов.

У актера осталась жена и двое детей.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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