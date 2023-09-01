Умер известный одесский бард и шансонье Алексей Семенищев

Умер Алексей Семенищев — рыцарь с гитарой, певец и душа Одессы, один из одесских Хранителей времени. В этом году музыканту должно было исполниться 65 лет.

Об этом в facebook сообщила журналистка Ольга Филлипова.

Она написала, что у одессита не выдержало сердце.

“Он был уникален — у него в запасе была целая Вселенная песен, историй, стихов, пожалуй, кроме него, уже никто и не помнит, не споет, не прочтет, и эта Вселенная пошла вместе с ней…”

На сайте Всемирного клуба одесситов про Алексея Семинищева писали, что музыкант обладал Божьим даром синтезировать самобытность великих поэтов-музыкантов с собственной исполнительской самобытностью и вывел бардовскую песню на уровень настоящего песенного искусства.

“В его исполнении всем давно и хорошо известные песни как будто приобретают объем, стереоскопичность в историческом и культурном пространстве, наполняются новым смыслом и новыми ощущениями, аккумулированными поколениями, пришедшими после тех, кто создавал этот песенный пласт двадцатого века”, — пишут в ВКО.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что умер известный журналист, культуролог, почетный гражданин Одессы, вице-президент Всемирного клуба одесситов Евгений Голубовский.

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