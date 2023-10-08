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Умерла народная артистка Украины Нина Матвиенко

Умерла народная артистка Украины Нина Матвиенко

Сегодня, в воскресенье, 8 октября 2023 года, Украина понесла тяжелую утрату – скончалась наша легенда – известная певица, народная артистка Украины Нина Матвиенко. Она не дожила буквально пару дней до своего 76 дня рождения. Что стало причиной смерти – пока неизвестно.

О смерти артистки сообщила ее дочь Антонина Матвиенко.

«Мама умерла…», – написала она в Facebook, но деталей не уточнила.

Новость о смерти Нины Матвиенко стала шоком для многих украинцев. Многие люди, в том числе известные украинские деятели культуры и искусства, выражают свои соболезнования.

Нина Митрофановна Матвиенко была известна, в частности, исполнением народных песен. Она также иногда принимала участие в телепрограммах и радиоспектаклях.

Новость обновляется…
Фото ТСН

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Редакция ПРОФИЛЬ

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