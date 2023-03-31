Умер знаменитый одесский актер и ведущий

Тяжелая болезнь забрала жизнь Евгения Бубера известного одесского актера, ведущего, шоумена и преподавателя.

Об этом сообщили в Одесском академическом украинском музыкально-драматическом театре им. В. Василько.

Евгений Бубер покинул нас на 52 году жизни, после длительной борьбы с тяжелым недугом.

Он был заслуженным деятелем искусств Украины, советником директора-художественного руководителя Украинского театра, неизменным ведущим праздничных концертов и важнейших официальных мероприятий, преподавателем сценического мастерства.

Евгений жил, творил, радовался миру, окружавшим его людям, имел чрезвычайно легкий нрав и светлую и щедрую душу, искренне болел за молодых коллег и с радостью делился опытом.

“Нам будет не хватать такого талантливого и светлого человека и в театре и в личной жизни.

В скорби низко склоняем голову, скорбим, сочувствуем семье, любим тебя, Евгений, и всегда будем помнить твои ценные наставления, невероятную харизму, настоящую толерантность и эмпатию, талант и невероятную энергию, колорит и шарм, тонкий юмор и умение оставаться”, — сказано в сообщении театра.

Евгений Бубер родился 4 марта 1972 года. Окончил Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина при Малом театре по специальности «актер драматического театра и кино». В Одессе играл в различных театрах, долгое время руководил Одесским театром юного зрителя.

В январе 2022 года «Одесская Жизнь» писала, что Евгению Буберу поставили страшный диагноз – запущенная форма рака легких третьей стадии.