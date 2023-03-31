Умер знаменитый одесский актер и ведущий

Тяжелая болезнь забрала жизнь Евгения Бубера известного одесского актера, ведущего, шоумена и преподавателя.
Об этом сообщили в Одесском академическом украинском музыкально-драматическом театре им. В. Василько.
Евгений Бубер покинул нас на 52 году жизни, после длительной борьбы с тяжелым недугом.
Он был заслуженным деятелем искусств Украины, советником директора-художественного руководителя Украинского театра, неизменным ведущим праздничных концертов и важнейших официальных мероприятий, преподавателем сценического мастерства.
Евгений жил, творил, радовался миру, окружавшим его людям, имел чрезвычайно легкий нрав и светлую и щедрую душу, искренне болел за молодых коллег и с радостью делился опытом.
“Нам будет не хватать такого талантливого и светлого человека и в театре и в личной жизни.
В скорби низко склоняем голову, скорбим, сочувствуем семье, любим тебя, Евгений, и всегда будем помнить твои ценные наставления, невероятную харизму, настоящую толерантность и эмпатию, талант и невероятную энергию, колорит и шарм, тонкий юмор и умение оставаться”, — сказано в сообщении театра.
Евгений Бубер родился 4 марта 1972 года. Окончил Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина при Малом театре по специальности «актер драматического театра и кино». В Одессе играл в различных театрах, долгое время руководил Одесским театром юного зрителя.
В январе 2022 года «Одесская Жизнь» писала, что Евгению Буберу поставили страшный диагноз – запущенная форма рака легких третьей стадии.
Тогда вся Одесса собирала средства для его лечения.
Ранее мы сообщали, что на 69 году после тяжелой болезни ушел из жизни известный краевед, историк Евгений Сокольский.
Еще по теме: