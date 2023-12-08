Сто лет на сцене: балетная труппа Одесского оперного театра отмечает юбилей

«Балетный Голливуд» на берегу Черного моря

Постоянная профессиональная балетная труппа в Одесском оперном театре была создана в 1923 году. Ее возглавил итальянский хореограф Роберт Баланотти. Первыми его спектаклями в сезоне 1924-25 годов стали балеты «Коппелия» и «Корсар».

Людмила Сергийчук, помощница генерального директора – художественной руководительницы по связям с общественностью, рассказывая об истории труппы, вспоминает имя Касьяна Голейзовского. Он возглавлял труппу с 1926-по 1928 годы, а в 1926-м организовал экспериментальную «Фабрику современного танца», где сотрудничал с Павлом Вирским и Николаем Болотовым.

Он не боялся экспериментировать. Городская пресса писала, громко провозглашала, что одесский театр стал балетным Голливудом, современной фабрикой нового танца, откуда он должен распространяться по всей Украине.

Вспоминая выдающихся мастеров балетного искусства, обязательно нужно вспомнить Николая Трегубова, Игоря Чернышева, Наталью Рыженко, Виктора Смирнова-Голованова, Леонида Лавровского, Олега Виноградова. Невероятных балетных артистов нашего театра Аллу Рызину, Ирину Михайличенко, Владимира Каверзина, Сильвию Вальтер, Эльвиру Караваеву, Наталью Барышеву, Светлану Антипову. Каждое из этих имен – звездное, составляющее славу нашей балетной труппы

Балет в условиях войны

Сейчас в балетной труппе театра около семидесяти артистов балета. Среди них есть как одесситы, так и вынужденные переселенцы из других городов. Есть и те, кто служит в рядах ВСУ.

В апреле коллектив театра прощался со своим коллегой, артистом балета Ростиславом Янчишеным, погибшим во время боевого задания. Ему был 31 год.

Труднее всего сейчас – прощаться с друзьями, говорит Гарри Севоян, заведующий балетной труппой.

Сложно работать и репетировать во время воздушных тревог. Мы ведь вынуждены прерывать занятия и проходить в укрытие. В это время у артистов охлаждаются мышцы, нужно их снова разогревать, чтобы не было травм. Но мы выходим к зрителям, чтобы снова и снова даровать им счастье, вдохновение и веру в Победу

Сейчас в репертуаре театра более двадцати балетных представлений и концертов. В прошлом сезоне зрители увидели два новых семейных представления: Белоснежка и Дюймовочка. Сейчас идут репетиции современного балета на музыку украинского композитора Александра Родина балетной импрезы «Танго пламени и льда» и сказки «Снежная Королева».

Как проходит обычный день артиста балета

Работа артиста балета очень тяжела и требует невероятной концентрации сил, энергии и самодисциплины. Это постоянная работа над собой, своим телом, образом.

Солист балета Сергей Доценко танцует с детства – окончил Одесскую балетную школу, продолжил в Киевском балетном училище, получил высшее профессиональное образование. В коллективе Одесского оперного театра – с 1997 года. Первым его спектаклем была эпизодическая роль в спектакле «Спящая красавица». Сейчас он ведущий мастер сцены и наставник, исполняет главные партии в балетах «Жизель», «Нуриев», «Крик» и других. Сергей рассказал, как проходит обычный день балетного артиста.

Мы работаем каждый день. Утром у нас проходят уроки, затем репетиции, где мы готовимся к текущим спектаклям или премьерам. В день мы можем репетировать 3-5 часов. Иногда мы приходим на репетиции дважды в день: утром и вечером. У нас не нормированное рабочее время. Профессия требует постоянной поддержки формы и если мы будем делать перерывы, то, конечно, и результат будет хуже.

Год балета в Одесской опере

Весь следующий год будет посвящен столетию труппы. В театре готовят не только премьеры представлений, о которых мы уже упоминали, но и целый ряд событий, рассказала нам Людмила Сергийчук. Одна из них – Open Ballet Day – открытый балетный день. Готовится специальная «балетная» экскурсия, можно будет посетить репетиции, мастер-классы, ближе познакомиться с артистами и нюансами их работы. Также в театре хотят воспроизвести и балет «Коппелия», с которого началась история профессиональной труппы.

Интересные экспонаты, связанные с балетом, находятся в музее театра – это пачки известных персонажей, пуанты, исторические фотографии и афиши спектаклей.

Напомним, что в прошлом году в театре записали цикл видеоэкскурсий на языке жестов.

Фото с сайта Одесского национального академического театра Оперы и балета и автора