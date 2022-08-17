Художник, воспевший Одессу: ротарийцы репрезентуют юбилейный альбом Геннадия Гармидера

Искусство Одессы второй половины ХХ и начала ХХІ века невозможно представить без творчества Геннадия Гармидера – возможно, самого яркого одесского художника, влюбленного в родной город.

Тема Одессы, ее славной истории, неповторимость ее архитектурных ансамблей увлекла его сразу и навсегда. Еще студентом знаменитого Одесского художественного училища он ходил по городу с альбомом, зарисовывая уличные сценки, отдельные детали декора и целые дома, чтобы со временем воплотить их в своих офортах, ставших живой памятью великолепного города. Наше бурное время все меняет, но в работах Гармидера Одесса остается неповторимой, единственной в мире. Они рождены союзом любви, мастерства и вдохновенного труда художника.

Геннадий Гармидер – один из самых известных арт-послов родного города. Большинство его работ, воспевающих Одессу как неповторимое явление многонационального сообщества, мировой культуры и градостроительства, разлетелось по миру: по музеям, частным коллекциям и галереям. Его Одесса защищена талантом художника от эрозии времени и обыденности. Такой и останется она на страницах художественного альбома, который соберет репродукции офортов и живописи, созданных художником в течение десятилетий творчества. Работа над альбомом к грядущему 80-летнему юбилею мастера уже начата группой энтузиастов, объединенной ОО «Ротари Клуб Одесса-Ришелье». Альбом-биллингва (украинский/английский язык) будет включать в себя репродукции самых значительных работ, созданных художником на протяжении всей жизни. Этот сверхсложный путь, особенно во время военного лихолетья, мы обязательно преодолеем вместе с нашими благотворительными помощниками.

Александр Грабовский, член рабочей группы по созданию юбилейного альбома Г.В. Гармидера, координатор издательского проекта

Графические серии, посвященные Одессе, охватывают всю историю Одессы – от начала XIX века и до конца, отражают все ХХ столетие и начало нового, ХХІ. Это около 150 произведений, которые можно объединить общей темой – «Одесса вчера, сегодня и всегда», где город живет, радуется и надеется.

Даже в путешествиях за границу, в Марселе, Париже, Барселоне, Риме, Флоренции, Генуе, Афинах, городах Германии и Финляндии – везде он обретает черты родного города. Так родились серии «Города мира», «Сказки об Италии», «Париж глазами одессита», «Французы и Одесса», «Афины и Одесса».

К одесской теме относятся серии «Дворики Одессы», «Одесситы, одесситки и не только» . Ну и как же без одесских котиков!

Изысканное изящество офортов мастера дополняют прекрасные живописные произведения растительным маслом, темперой, акварелью. На них изображена не только Одесса, но и красота природы Украины, Италии, Франции.

С юности увлеченный морем, он отдал дань романтике моря с его изменчивостью и величием. Серии «10 дней на тримаране», «Старый причал» рождены путешествиями под парусом.

Диапазон интересов Гармидера очень широк. Он работает во всех жанрах и техниках, создает живописную серию портретов современников «Друзья мои». В натюрмортах мастер передает свое восхищение красотой материального мира.

На всем творчестве Гармидера лежит отпечаток высокого профессионализма , изысканного вкуса, легкого одесского юмора. При всей точности изображения, произведения Гармидера не протокольны, они как маленькие моноспектакли со своим сюжетом. При этом сказалось его образование, полученное в театральной мастерской Киевской национальной академии искусств. Знание мировой материальной культуры позволило ему стать отличным иллюстратором, оформившим более 100 книг мировой и отечественной классики, произведения современных авторов, в том числе и одесситов.

Гармидер является участником многочисленных художественных выставок в Украине и за рубежом . Его персональные выставки, где бы они ни экспонировались – в Одессе, Киеве, Чернигове, Николаеве, в Америке, Италии, Финляндии и т.д. – становились событием в культурной жизни, вызывали живой интерес ценителей прекрасного, отмечались дипломами и публикациями в прессе, выполняя роль культурных посланцев Одессы и Украины.

Произведения Гармидера как лучшую память о любимом городе вывозили с собой не только одесситы. Они есть у президентов и коллекционеров, хранятся в музеях Украины, Франции (Париж), Польше (Краков, Варшава), Финляндии (Оулу), США (Балтимор, Вашингтон), Венгрии (Дьор), Болгарии (Габрово), Югославии (Сплит).

К 200-летию Одессы на одесской киностудии режиссером Василевским был снят фильм «Музыка в камне» о творчестве Геннадия Гармидера. Ему посвящена статья в «Энциклопедии современной Украины», многих журналах и периодике.

Творчество Геннадия Гармидера, напоенное солнцем, радостью жизни, вдохновения, любовью к родному городу, достойно представляет в мире искусство Украины и его малой родины – Одессы.

Светлана Крыжевская

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«Ротари Клуб Одесса-Ришелье» представляет юбилейный альбом Геннадия Гармидера

«Ротари Клуб Одесса-Ришелье» представляет проект на 2022-2023 годы «Юбилейный альбом художника Геннадия Гармидера».

«Ротари Интернешнл» – это международная общественная организация, которая насчитывает более 1,2 миллиона человек, объединенных более чем в 35000 клубов по всему миру. Это исключительно благотворительная неполитическая и нерелигиозная организация с безупречной репутацией на протяжении более 100 лет . Уже более 50 таких клубов зарегистрировано в Украине. Наша цель – объединить деловых и профессиональных лидеров для предоставления гуманитарных услуг, содействия доброжелательности и миру во всем мире.

«Ротари Клуб Одесса-Ришелье» за шесть лет существования осуществил немало благотворительно-социальных программ. Одна из них в ближайшее время – создание и издание художественного альбома к 80-летию выдающегося одесского художника Геннадия Гармидера. Это издание должно отразить более 50-летний творческий путь мастера – Художника, Гражданина, Патриота Украины, Летописца Одессы. Многочисленные поклонники его творчества есть не только в Украине, но и далеко за ее пределами.

Авторы идеи этого проекта – члены нашего клуба: Вячеслав Воронков – заслуженный журналист Украины, президент Гильдии собственных корреспондентов, собственный корреспондент газеты Верховной Рады «Голос Украины» и Олег Борозенко – врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук. Неоценима медиаподдержка проекта нашими ротарианцами Геннадием Чабановым – журналистом, редактором массовых газетных изданий и Виктором Денисовым – кандидатом технических наук, автором 3-томного издания «История одесских выставок», графические форзацы к которому мастерски исполнил Геннадий Гармидер.

Нашими помощниками-благодетелями уже разработана сайт-визитка проекта (О. Грабовский, Т. Малышева), обсуждается организация персональной выставки художника. Усилия клуба поддержали и усилили Александр Грабовский – человек, известный в Одессе, автор нескольких замечательных книг о родном городе; Татьяна Малышева – специалист по разработке сайтов, коммуникаций и продвижения; Светлана Крыжевская – член Национального союза художников Украины, искусствовед, старший преподаватель кафедры изобразительного искусства Южноукраинского педагогического университета (Одесса), автор статей-персоналий в «Энциклопедии современной Украины».

Приглашаем одесситов к сотрудничеству по осуществлению нашего проекта. Этим мы отдадим должное выдающемуся Мастеру, создавшему волшебные, неувядаемые образы Одессы – покоряющего, вдохновляющего города, не покоряющегося эрозии времени. Искренне желаем Геннадию Васильевичу, настоящему достоянию нашей родной Одессы, доброго здоровья, счастья, творческих взлетов и озарения!

Более подробную информацию смотрите на нашем сайте.

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РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ:

Получатель ГО РОТАРИ КЛУБ ОДЕССА-РИШЕЛЬЕ (Общественная организация)

ЕГРПОУ 40173118

Украинская гривна: UA98305299000002600802490369494

EURO: UA273052990000026004014919540

USD: UA373052990000026004024915307

Галина Зицер, президент ОО «Ротари Клуб Одесса-Ришелье», заслуженный работник культуры Украины, директор Одесской филармонии