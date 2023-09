Ушел из жизни известный одесский ученый, доктор исторических наук, археолог

Вчера в Одессе, 28 сентября, на 75 году жизни остановилось сердце известного одесского археолога, доктора исторических наук, профессора Андрея Добролюбского.

О трагическом известии сообщили во Всемирном клубе одесситов.

Андрей Олегович Добролюбский родился 18 апреля 1949 в Одессе в семье ученых.

Окончил исторический факультет Одесского университета и аспирантуру на кафедре истории древнего мира и средних веков под руководством профессора Карышковского. Работал научным сотрудником Института археологии НАН Украины (1976–1986 гг.); зав. сектором археологии Управления культуры Одесского облисполкома (1986-1989); руководителем археологической экспедиции ЮНЕСКО-ИКОМ (1989-1992 гг.).

С 1992 г. работал в Южноукраинском национальном педагогическом университете в Одессе, где занимал должности доцента, профессора, затем возглавил кафедру истории Украины (1997-2000 гг.). Впоследствии вступил в должность зав. кафедрой всемирной истории (с 2008 г.), зав. кафедрой истории Украины (с 2014 г.). А с 2016 года – профессор кафедры истории Украины.

Избран профессором кафедры истории Украины Херсонского государственного университета (1997), профессором кафедры истории мировых цивилизаций университета «Высшая антропологическая школа» (Молдова, Кишинев). В 1981 году защитил кандидатскую диссертацию «Кочевники IX-XIV вв. на западе степного Причерноморья».

В течение 50 лет занимался археологической работой в Украине, Молдове, Средней Азии, на Северном Кавказе; специалист по раскопкам курганов, памятников Античного времени и Средневековья, современных городов Причерноморья; руководил археологическими экспедициями: Чуфут-Кале (Бахчисарай, Крым), Измаильская крепость, Зильга (Осетия) по программе ЮНЕСКО «Великий Шелковый Путь» и археологическими раскопками в Одессе и Херсоне (1995-2006 гг.)

Андрей Добролюбский был главой Черноморской Ассоциации археологов и любителей старины города Одесса. Также он — Почётный доктор Эрджийского университета (г. Кайсери, Турция, 1991 г.), занесенный в Dictionary of International Biography. Who’s Who of Intellectuals (11-th Edition. Cambridge, 1994), Академик АН Высшей школы Украины (2005 г.), автор книг и публикаций в научных журналах.

Среди наград профессора Добролюбского – Нагрудный знак «Отличник образования Украины» (1999 г.), Знак «За научные достижения» Министерства образования и науки Украины (2009 г.), За значительный личный вклад в развитие науки награжден «Почетной грамотой» Одесской областной государственной администрации (1998 г.), «Почетной грамотой» Одесского городского совета за «Значительный личный вклад в дело сохранения исторического и культурного наследия г. Одессы» (2013 г.).

Прощание с Андреем Олеговичем Добролюбским состоится 30 сентября, в субботу, в 12:00 в Главном корпусе Южноукраинского национального педагогического университета по адресу: Старопортофранковская, 26.

