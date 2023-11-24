В Одессе ушла из жизни звезда Украинского театра и Заслуженная артистка Украины

Об этом сообщили на facebook-странице Украинского театра.

Пресс-служба театра рассказывает, что Мария Пивоварова пережила на сцене театра много человеческих судеб, ведь начала работать в Одесском украинском театре имени Василька в 1987 году.

Родилась актриса 10 мая 1943 года в Сумской области. После школы пошла учиться в Днепропетровское театральное училище. Играла в Черновицком украинском музыкально-драматическом театре. А с 1987 года актриса работала в Одесском украинском театре имени Василька.

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На сцене театра она играла Агапию, Аграфену Семеновну, Конти, Евдокию Филипповну, Параску, Мокрину, Хлопову и Долговую, Сицилийскую женщину в «Украинском декамероне». Снималась в эпизодических ролях в телесериалах. Появилась в лентах «Анка из Молдаванки», «Правила похищения», «Утесов. Песня длиной в жизнь», «Ликвидация», Иван Подушкин. Джентльмен розыска и т.д.

Как сообщили в театре, последний спектакль актрисы состоялся 15 ноября. Заслуженная артистка Украины Мария Пивоварова играла Палажку (спектакль по мотивам И. Нечуя-Левицкого «Кайдашева семья», — прим. ред.), очаровывая зрителей энергией и оптимизмом своей героини…

Прощание с Марией Дмитриевной Пивоваровой состоится 27 ноября с 10.00 до 12.00 в помещении Театра им. В. Василько (ул. Пастера 15).