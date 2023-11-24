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В Одессе ушла из жизни звезда Украинского театра и Заслуженная артистка Украины

В Одессе ушла из жизни звезда Украинского театра и Заслуженная артистка Украины

Сегодня стало известно, что перестало биться сердце Заслуженной артистки Украины, актрисы Одесского академического украинского музыкально драматичного театра им. В. Василько Марии Дмитриевны Пивоваровой.

Об этом сообщили на facebook-странице Украинского театра.

Пресс-служба театра рассказывает, что Мария Пивоварова пережила на сцене театра много человеческих судеб, ведь начала работать в Одесском украинском театре имени Василька в 1987 году.

Родилась актриса 10 мая 1943 года в Сумской области. После школы пошла учиться в Днепропетровское театральное училище. Играла в Черновицком украинском музыкально-драматическом театре. А с 1987 года актриса работала в Одесском украинском театре имени Василька.

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На сцене театра она играла Агапию, Аграфену Семеновну, Конти, Евдокию Филипповну, Параску, Мокрину, Хлопову и Долговую, Сицилийскую женщину в «Украинском декамероне». Снималась в эпизодических ролях в телесериалах. Появилась в лентах «Анка из Молдаванки», «Правила похищения», «Утесов. Песня длиной в жизнь», «Ликвидация», Иван Подушкин. Джентльмен розыска и т.д.

Как сообщили в театре, последний спектакль актрисы состоялся 15 ноября. Заслуженная артистка Украины Мария Пивоварова играла Палажку (спектакль по мотивам И. Нечуя-Левицкого «Кайдашева семья», — прим. ред.), очаровывая зрителей энергией и оптимизмом своей героини…

Прощание с Марией Дмитриевной Пивоваровой состоится 27 ноября с 10.00 до 12.00 в помещении Театра им. В. Василько (ул. Пастера 15).

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Редакция ПРОФИЛЬ

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