Ушла из жизни известная одесская художница

Об этом сообщил сегодня Департамент культуры, международного сотрудничества и евроинтеграции Одесского горсовета.

Как рассказали в Департаменте, Алла Михайловна Крикун родилась 19 апреля 1948 года в селе Ставковое Березовского района Одесской области. Окончила Одесское художественное училище им. М.Б. Грекова, работала декоратором в Одесском ТЮЗе, Украинском драматическом театре, заведующим постановочной частью в Одесском кукольном театре.

Художница организовала 17 персональных выставок и приняла участие в художественных выставках, проводимых в Украине, Франции, Аргентине. Ее работы представлены в Одесских Художественном и Литературном музеях, музее Личных коллекций Блещунова, а также во Франции – в Национальном центре искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже.

Работы Аллы Крикун находятся в галереях и частных собраниях в Украине, США, Израиле, Австралии, Франции, Италии.

«Творчество Аллы Крикун – неотъемлемая часть одесского андеграунда, у истоков которого стояли легендарные художники Иван Хрущ и Станислав Сычев. По мнению многих искусствоведов, Алла Крикун привнесла в одесский андеграунд какую-то украинскую ноту, демонстрируя в своих работах национальные мотивы, неповторимый колорит родных степей, черты народного фольклора.

Светлая память!»,

– говорится в сообщении.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала о смерти известного одесского педагога, руководителя Мореходного колледжа Александра Сабурова и украинского актера Василия Кухарского.

А в марте этого года скончался известный одесский художник Геннадий Гармидер.