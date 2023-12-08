29 ноября 2023 на 75-м году ушла из жизни известная одесская художница Алла Крикун.
Об этом сообщил сегодня Департамент культуры, международного сотрудничества и евроинтеграции Одесского горсовета.
Как рассказали в Департаменте, Алла Михайловна Крикун родилась 19 апреля 1948 года в селе Ставковое Березовского района Одесской области. Окончила Одесское художественное училище им. М.Б. Грекова, работала декоратором в Одесском ТЮЗе, Украинском драматическом театре, заведующим постановочной частью в Одесском кукольном театре.
Художница организовала 17 персональных выставок и приняла участие в художественных выставках, проводимых в Украине, Франции, Аргентине. Ее работы представлены в Одесских Художественном и Литературном музеях, музее Личных коллекций Блещунова, а также во Франции – в Национальном центре искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже.
Работы Аллы Крикун находятся в галереях и частных собраниях в Украине, США, Израиле, Австралии, Франции, Италии.
«Творчество Аллы Крикун – неотъемлемая часть одесского андеграунда, у истоков которого стояли легендарные художники Иван Хрущ и Станислав Сычев. По мнению многих искусствоведов, Алла Крикун привнесла в одесский андеграунд какую-то украинскую ноту, демонстрируя в своих работах национальные мотивы, неповторимый колорит родных степей, черты народного фольклора.
Светлая память!»,
– говорится в сообщении.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала о смерти известного одесского педагога, руководителя Мореходного колледжа Александра Сабурова и украинского актера Василия Кухарского.
А в марте этого года скончался известный одесский художник Геннадий Гармидер.