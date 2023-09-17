Умер известный одесский банкир и депутат горсовета

В возрасте 51-го года скоропостижно скончался Иван Демченко — депутат Одесского городского совета и представитель банковской сферы региона.

Об этом сообщили в муниципалитете Одессы. Конкретной причины смерти депутата там не указали.

“Одесский городской совет с глубокой печалью сообщает о преждевременной смерти депутата Одесского городского совета VIII созыва Демченко Ивана Анатольевича”.

Иван Демченко родился в 1972 году, получил образование в Киевском государственном экономическом университете, работал на разных должностях в банковской сфере, в частности был одним из руководителей одесского “Місто-банка” (сейчас єто финансвое учрездение прибівает в стадии ликвидации).

“Одесский городской совет выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Ивана Анатольевича в связи с тяжелой утратой”, — говорится на сайте муниципалитета.

Краткая справка об Иване Демченко

Иван Демченко — бывший руководитель «Місто-банка». До декабря 2020 года он возглавлял это финансовое учреждение, владельцами которого были бизнес-партнеры Дмитрия Фирташа и Сергея Левочкина, в том числе Иван Фурсин.

Демченко ушел с поста после того, как «Місто-банк» столкнулся с финансовыми трудностями и в него ввели временное управление.

Ранее он был членом Украинской морской партии, председателем которой был Сергей Кивалов.

В марте 2021 года Иван Демченко стал депутатом Одесского городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Он занял это место, сменив на нем Михаила Кучука, который ранее занимал должность первого вице-мэра.

После запрещения партии ОПЗЖ как пророссийской и работающей в интересах страны-агрессора фракция этого политического объединения в Одесском горсовете была ликвидирована. После этого Демченко значился беспартийным, состоящим во фрекции «За жизнь и мир».

Ранее «Одесская Жизнь» писала о смерти известного барда и шансонье Алексея Семенищева. Музыкант скончался на 65-м году жизни.

Также мы рассказывали историю недавно скончавшегося легендарного тренера по боевым искусствам и пограничник из Одесской области Леонида Елисеева.

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