В Одессе умерла известная краевед и ученый секретарь Литмузея Елена Каракина

23 апреля стало известно о смерти Елены Каракиной, известного одесского краеведа и филолога, которая много лет работала ученым секретарем Одесского литературного музея.

О том, что в Одессе скончалась искусствовед, работница Одесского литературного музея Елена Каракина, сообщили ее друзья и коллеги.

Елена Каракина коренная одесситка, она родилась, выросла и жила в нашем городе. Получила образование в Одесском государственном университете, где окончила филологический факультет.

С 1982 года Елена Каракина работала в Одесском литературном музее, где в последнее время занимала должность ученого секретаря.

Кроме того Елена Каракина написала несколько книг:

«Дом с ангелом» об Одесском детском медико-реабилитационном центре им. Б. Литвака;

путеводитель «Прогулки по Одессе»;

соавтор альбома «Рассказы о музее»;

являлась автором многих публикаций в СМИ разных стран.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что ушел из жизни главный хормейстер одесской Музкомедии Юрий Топузов. Он скончался в возрасте 82 лет.

Также мы писали о гибели на войне артиста Одесской оперы, солиста балета, Ростислава Янчишена. Молодой артист ушел на фронт добровольцем и отдал свою жизнь за нашу свободу и возможность жить дальше.

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