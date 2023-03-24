Новости Одессы и Одесской области

Ушел из жизни известный одесский краевед

Ушел из жизни известный одесский краевед

На 69 году после тяжелой болезни ушел из жизни известный краевед, историк Евгений Сокольский. Об этом с глубокой скорбью сообщили его друзья и коллеги – сотрудники Одесского историко-краеведческого музея.

Памяти одессита Евгения Сокольского

«Покинул этот мир наш товарищ – известный в Одессе и за ее пределами фотограф, художник, редактор и дизайнер печатных изданий, краевед Евгений Александрович Сокольский.

Кажется, только вчера он пришел работать в музей, поразив всех своей организованностью, трудолюбием… Влюбленный в Причерноморский край и родной город, Евгений Александрович без устали искал в глубинах времен и восстанавливал их забытые образы. Он никогда не прятал свои находки, а искренне делился с друзьями, единомышленниками, просто с одесситами», — рассказывают в Музее.

Сотрудники, работавшие с ним, добавляют, что «Е. Сокольский никогда не афишировал своего патриотизма, только в узком дружеском кругу во время непринужденного откровенного разговора можно было ощутить, как он любит Родину, ненавидит ее врагов, стремится к свободе и демократии».

Евгений Сокольский: любовь к городу и умение замечать важные «мелочи»

Евгений Сокольский обладал поразительным качеством: он умел видеть то, что обычно ускользает от взгляда обычного прохожего. Помните историю с «бутылкой в голове» на фасаде только-только отреставрированного дома Руссова? Первым обратил внимание на это чудо реставрации Евгений Сокольский.

А разрушающаяся фигура Ночи на здании мэрии, которую потом «отреставрировали» скотчем! Именно Евгений Сокольский первым указал и на это «чудо»! И это – всего лишь два маленьких эпизода из жизни города…

В материалах «Одесской жизни» мы не раз опирались на находки Евгения Сокольского, отражали его видение современной Одессы и страниц ее истории.

Светлая память…

Читайте также:

Фотоколлаж – Одесский краеведческий музей

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Мария Котова ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить