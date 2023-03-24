Ушел из жизни известный одесский краевед

На 69 году после тяжелой болезни ушел из жизни известный краевед, историк Евгений Сокольский. Об этом с глубокой скорбью сообщили его друзья и коллеги – сотрудники Одесского историко-краеведческого музея.

Памяти одессита Евгения Сокольского

«Покинул этот мир наш товарищ – известный в Одессе и за ее пределами фотограф, художник, редактор и дизайнер печатных изданий, краевед Евгений Александрович Сокольский.

Кажется, только вчера он пришел работать в музей, поразив всех своей организованностью, трудолюбием… Влюбленный в Причерноморский край и родной город, Евгений Александрович без устали искал в глубинах времен и восстанавливал их забытые образы. Он никогда не прятал свои находки, а искренне делился с друзьями, единомышленниками, просто с одесситами», — рассказывают в Музее.

Сотрудники, работавшие с ним, добавляют, что «Е. Сокольский никогда не афишировал своего патриотизма, только в узком дружеском кругу во время непринужденного откровенного разговора можно было ощутить, как он любит Родину, ненавидит ее врагов, стремится к свободе и демократии».

Евгений Сокольский: любовь к городу и умение замечать важные «мелочи»

Евгений Сокольский обладал поразительным качеством: он умел видеть то, что обычно ускользает от взгляда обычного прохожего. Помните историю с «бутылкой в голове» на фасаде только-только отреставрированного дома Руссова? Первым обратил внимание на это чудо реставрации Евгений Сокольский.

А разрушающаяся фигура Ночи на здании мэрии, которую потом «отреставрировали» скотчем! Именно Евгений Сокольский первым указал и на это «чудо»! И это – всего лишь два маленьких эпизода из жизни города…

В материалах «Одесской жизни» мы не раз опирались на находки Евгения Сокольского, отражали его видение современной Одессы и страниц ее истории.

Светлая память…

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