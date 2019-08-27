“Відреставрували” скотчем: в Одесі рушиться скульптура на фасаді будівлі міської ради

На даху Одеської міської ради почала рушитися скульптура “Ніч”.
Про це у Facebook повідомив Евгений Сокольский.
Зокрема у скульптури відвалилася нижня щелепа, над повікою та скронею помітні тріщини.
Руйнуванню скульптури вирішили запобігти за допомогою скотча.
Одесские памятники архитектуры крупным планом.Это не Фемида с завязанными скотчем глазами и даже ртом (!), это…
Gepostet von Евгений Сокольский am Montag, 26. August 2019
Нагадаємо, цю ж скульптуру обезголовили на міні-копії будівлі Одеської міської ради майже 2 місяці тому. Згодом голову відтяли і другій скульптурі на міні-копії міськради.
Фото: Маяк
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