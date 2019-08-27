“Відреставрували” скотчем: в Одесі рушиться скульптура на фасаді будівлі міської ради

Аппаратное совещание в Одесской мэрии 19 ноября началось традиционно – с опоздания. На сей раз – на 26 минут. Все присутствующие в зале успели за это время всласть пообщаться друг с другом, покопаться в портфелях, сумках и телефонах. Впрочем, ныне сама аппаратка длилась дольше обычного. Основные вопросы — вакцинация от гриппа и подача тепла.

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