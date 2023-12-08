Умер руководитель старейшей «мореходки» Одессы

Об этом 6 декабря 2023 года сообщил коллектив учебного заведения.

«Мудрый руководитель, педагог-ученый, профессионал своего дела, с которым мы вместе были 20 лет. С родительским благословением во взрослую жизнь ушли тысячи выпускников заведения. Вечная и светлая память в сердцах знавших Александра Ивановича!» — говорится в сообщении.

Друзья Александра Сабурова вспоминают его как волевого человека, которому удалось удержать ситуацию в старейшей мореходной школе в непростое время 90-х .

Отмечается, что Александр Сабуров давал дорогу женщинам в море и поддерживал движение ветеранов подводников всего мира.

Прощание с Александром Сабуровым состоится завтра, 8 декабря:

12:30 – возле дома (ул. Транспортная, 7-А);

13:40 – Крематорий Таировского кладбища.

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