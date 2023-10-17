Умер известный шоумен Сергей Сивохо

Информацию об этом сначала сообщили СМИ, а позже ее подтвердили в пресс-службе артиста.

Сообщается, что он умер в 05:40. Причиной стала хроническая болезнь легких.

Что известно о болезни Сивохо

В последние годы Сергей Сивохо очень болел. В 2021 году он экстремально похудел, сбросив 50 кг лишнего веса. Тогда он признался журналистам программы «Зірковий шлях», что проблемы с весом у него были из-за лечения детского недуга — бронхита с астматическим компонентом.

«Для лечения тогда использовались разные средства, в том числе и гормоны», — сказал он.

В 2017 году у Сивохо обнаружили язву. Он стал терять силы, было тяжело вставать. К тому моменту он уже весил 195 кг. Малая подвижность привела к скоплению воды в легких. Врачам пришлось даже вводить его в искусственную кому.

КВН-щик, шоумен, политик: чем известен Сергей Сивохо

Уроженец Донбасса Сергей Сивохо начал свою карьеру с КВН, в котором начал выступать еще во время учебы в Донецком политехническом институте. Сборная ДПИ была организована в 1989 году на базе Донецкого политехнического института.

Сергей снискал широкую известность во всем СССР и стал одним из лучших игроков КВН в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Он первым показал в КВН музыкальную пародию.

Также Сивохо выступал в Сборной СНГ и Сборной XX века.

Являлся совладельцем и продюсером донецкой радиостанции «Мега-радио», время вел программы на этом радио.

В течение 2011-2013 годов Сергей Сивохо был креативным продюсером программы «Большая разница по-украински».

В том же году был капитаном команды телеканала Интер в проекте Что? Где? Когда? и ведущим программы «Вырванный из толпы» на том же канале.

В 2015-2017 и 2019 годах был членом жюри проекта «Лига смеха».

С 2015 года ведущий программы «Кто пришел к Сивохо?» на Радио пятница.

В 2019 году баллотировался от партии «Слуга народа».

С 21 октября 2019 года по март 2020 года был советником Секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

В начале 2000 года после победы на выборах президента Зеленского создал «Национальную платформу примирения и единства», основной целью которой был поиск путей мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Первоначально считалось, что данная инициатива поддерживалась командой президента, но затем власти от нее открестились и развития эта идея не получила. А Сергей Сивохо был уволен с поста советника секретаря СНБО.

В последние годы работал креативным продюсером ООО «Квартал 95».