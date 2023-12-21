Відомі одесити, які пішли від нас у 2023 році

Геннадій Гармідер

16 березня 2023 року у віці 78 років помер відомий одеський художник Геннадій Гармідер.

Роботи Геннадія Гармідера, буквально закоханого у своє рідне місто, зберігаються у фондах Київського художнього інституту та у фондах Дирекції виставок України.

Євген Сокольський

У березні цього року стало відомо про смерть відомого одеського краєзнавця, історика, фотографа та художника Євгена Сокольського.

Ця людина мала вражаючу якість: він умів бачити те, що зазвичай вислизає від погляду звичайного перехожого. Саме він першим звернув увагу на «ужастик по-одеськи» з пляшкою в голові на фасаді нещодавно відреставрованого будинку Русова та на скульптуру Ніч, що руйнується, на будівлі мерії, яку «відреставрували» скотчем. І це – лише два маленькі епізоди з життя міста…

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Євген Бубер

У 2023 році від нас пішов відомий одеський актор, ведучий, шоумен і викладач Євген Бубер. Він помер на 52 році життя, після тривалої боротьби з тяжкою недугою – раком легень.

Євген Бубер був заслуженим діячем мистецтв України, радником директора-художнього керівника Українського театру, незмінним ведучим святкових концертів та найважливіших офіційних заходів, викладачем сценічної майстерності.

Олена Каракіна

23 квітня 2023 року стало відомо про смерть відомого одеського краєзнавця та філолога Олени Каракіної. Будучи корінною одеситкою, вона багато років працювала вченим секретарем Одеського літературного музею. Автор кількох краєзнавчих книг та публікацій у ЗМІ різних країн.

Лідія Голубенко

У травні цього року у віці 76 років померла декан факультету романо-німецької філології Одеського національного університету ім. Мечникова, тричі депутат Одеської міської ради, відома громадська діячка Лідія Голубенко.

«Жінка, якою не можна не захоплюватися… Професіонал з великої літери. Людина, яка мала щастя знайти справу свого життя і служити їй десятиліттями»,

– так охарактеризувала покійну голову департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич.

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Ростислав Янчишен

У квітні року, що минає, на російсько-українській війні загинув соліст балета Одеської Опери Ростислав Янчишен, який пішов на фронт добровольцем.

«Вічна усмішка, світлий погляд – так тебе запам’ятають колеги… Коли його не прийняли до лав ЗСУ, він пішов у тероборону. Патріот, Доброволець»,

– написав про загиблого героя колишній мистецький керівник одеського театру Євген Лавренчук.

Євген Голубовський

6 серпня 2023 року на 87-му році життя. перестало битися серце Євгена Голубовського – віце-президента Всесвітнього клубу одеситів, Почесного громадянина Одеси, відомого українського журналіста, публіциста та культуролога.

Євген Голубовський – корінний одесит. Він народився 5 грудня 1936 року. Закінчив одеський Політех за спеціальністю «інженер», але на цій ниві пропрацював недовго, перейшовши до журналістики. Головною спеціалізацією Євгена Голубовського як журналіста стали культура та історія Одеси.

1990 року Євген Голубовський створив газету Всесвітнього клубу Одеситів «Всесвітні Одеські новини». Публікувався у виданнях України, США, Ізраїлю та інших країн. Також він чотири роки очолював депутатську комісію Одеської міськради з культури та вів культурологічні програми на телебаченні.

З середини 90-х був членом міської історико-топонімічної комісії. За участю більшості центральних одеських вулиць повернули їхні історичні назви.

Олексій Семенищев

У 2023 році помер одеський співак і музикант Олексій Семенищев. Йому було 64 роки.

Про Олексія Семенищева писали, що він «мав Божий дар синтезувати самобутність великих поетів-музикантів зі своєю виконавською самобутністю і вивів бардівську пісню до рівня справжнього пісенного мистецтва».

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Андрій Добролюбський

28 вересня 2023 року на 75-му році життя зупинилося серце відомого одеського археолога, доктора історичних наук, професора Андрія Добролюбського.

З 1992 року Андрій Добролюбський працював у Південноукраїнському національному педагогічному університеті в Одесі, де обіймав посади доцента, професора, потім очолив кафедру історії України, а пізніше вступив на посаду завкафедрою всесвітньої історії. З 2014 року – завкафедрою історії України, з 2016 року – професор кафедри історії України.

Протягом 50 років вчений займався археологічною роботою в Україні, Молдові, Середній Азії, на Північному Кавказі; спеціаліст з розкопок курганів, пам’ятників Античного часу та Середньовіччя, сучасних міст Причорномор’я.

Олександр Сабуров

6 грудня 2023 року на 65-му році пішов із життя відомий одеський педагог, співробітник та багаторічний керівник Морехідного професійного коледжу імені О. Маринеско Одеської національної морської академії Олександр Сабуров.

«Мудрий керівник, педагог-науковець, професіонал своєї справи»,

– так охарактеризували покійного його колеги.

А ще друзі Олександра Сабурова згадують його як вольову людину, якій вдалося втримати ситуацію у найстарішій морехідній школі у непрості 90-ті.

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