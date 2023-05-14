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Умерла декан и трижды депутат Одесского горсовета Лидия Голубенко

Умерла декан и трижды депутат Одесского горсовета Лидия Голубенко

В Одессе скончалась декан факультета романо-германской филологии Одесского национального университета (ОНУ) имени И.И. Мечникова, трижды депутат Одесского городского совета, известная общественница Лидия Голубенко. Ей было 76 лет.

Грустную новость сообщила на своей странице в Facebook глава департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

«Женщина, которой нельзя не восхищаться… Профессионал с большой буквы. Человек, который имел счастье найти дело своей жизни и служить ему десятилетиями», – так охарактеризовала Буйневич покойную.

Лидия Голубенко родилась в 1947 году. В 1971 году окончила факультет германистики Лейпцигского университета (Германия). С того же года работала на факультете романо-германской филологии ОНУ. Сначала преподавала, а после стала деканом и профессором. Она возглавляла факультет более 30 лет.

Как общественный деятель Лидия Голубенко известна в Одессе тем, что начала сотрудничество местных органов власти с немецким городом Регенсбургом.

С 1998 года она трижды избиралась депутатом Одесского горсовета, где возглавляла постоянные комиссии по вопросам культуры, образования, науки, по делам молодежи и спорта.

Также была членом областной ассоциации женских организаций и первым президентом Всеукраинского клуба успешных женщин («Женщины Украины»).

Ранее в Одессе скончалась краевед и филолог Елена Каракина.

Также «Одесская жизнь» сообщала о смерти главного хормейстера одесской Музкомедии Юрия Топузова и известного одесского актера, ведущего, шоумена и преподавателя Евгения Бубера.

Фото с Facebook-страницы Лидии Голубенко

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Редакция ПРОФИЛЬ

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