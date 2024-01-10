Их третья война: история семьи шахтеров из-под Бахмута, переехавшей в Ренийскую громаду

Железные люди

Для супружеской четы, которая в позапрошлом году отметила «железную свадьбу» (65 лет совместной жизни), это — третья война.

— Пережили Вторую мировую, нам было по четыре года, — рассказывает Герта Александровна. — Видели войну в Абхазии, на родине мужа, где жили родственники, – пришлось их забирать к себе, на Донбасс. И вот — опять война. В апреле 2022-го последней маршруткой мы уехали из Белозерского, бросив все.

2023 год стал тяжелым: Сергей «воюет» со своим сахарным диабетом, Александр Алексеевич в свои 85 упал и сломал ногу, сейчас с трудом передвигается с костылем. У Герты Александровны случился второй инсульт.

Поинтересовалась, почему семья не обращается в социальную службу? Социальный работник может, например, сделать уборку, сходить в магазин.

Это предложение Герту Александровну даже немного оскорбило:

— Как это? Посторонний человек будет делать у нас уборку? Не надо, мы сами справляемся.

— А я по магазинам и аптекам езжу, — встал на защиту своей «вахты» Сергей.

И действительно, на коляске с ручным управлением Сергей носится по улицам города с невероятной скоростью – шумахер! Если где-то нет пандуса, или есть, но неудобный, бывшего шахтёра это не останавливает: он отвязывает костыли и дальше следует пешим ходом «на трех ногах».

— На днях Сереже нездоровилось, так я сама за хлебом сходила, — продолжает хозяйка. – До магазина, правда, шесть передышек сделала. А вы знаете, еще люди помогают. Недавно в магазине мужчина подхватил мои покупки и донес прямо до дверей. Хотя ему совсем не по пути было.

Помощь для переселенцев в Ренийской громаде

В Ренийской громаде за счет местного бюджета работает Центр предоставления социальных услуг (адрес: г. Рени, ул. Парковая, 13). Кроме этого, есть стационарное отделение для проживания одиноких престарелых граждан, сегодня там живут под присмотром персонала три переселенца.

Хотелось бы «пустить корни»

В город Рени супруги Василенко приехали потому, что здесь живет их дочь, она работает в порту. Стеснять ее семью не хотели. Нашли двушку в хрущевке.

— Спасибо хозяйке, пустила просто так, мы платим только за коммунальные услуги, — говорит Сергей.

— Зато недавно пришла платежка из Белозерского: 5 тысяч гривен за отопление квартиры, — говорит Герта Александровна. – Не думаю, что отопление было — от сырости уже все стены почернели. Но мы вынуждены платить, потому что, говорят, на должников коммунальщики подают в суд – и по решению суда могут быть заблокированы пенсионные карточки.

Юридическая помощь для ВПО в Ренийской громаде

В течение 2023 года в Ренийское бюро правовой помощи обратились около сорока переселенцев. Кому-то требовалась консультация, кто-то получал вторичную помощь: юристы помогали писать заявления в суд. В основном вопросы касались восстановления утраченных документов.

Юридическая помощь оказывается бесплатно по адресу: г. Рени, ул. 28 Июня, 125, тел.: (04840) 4-02-71. Телефон горячей линии: (0800) 213-103. По средам, с 9.30 до 10.30, юристы ведут прием граждан в Ренийском горсовете (второй этаж).

— В Белозерском жить невозможно, до Бахмута по прямой 50 километров, постоянно бомбят, — продолжает Герта Александровна. – Наш дом еще цел, но инфраструктура города полуразрушена: вода подается на час-полтора в неделю, и то только до третьего этажа. Когда все будет восстановлено?

Как вариант – остаться в Рени, но у пенсионеров нет накоплений на покупку квартиры.

— Если бы жилье было свое, мы могли бы постепенно обживаться – делать ремонт, приобретать какую-то мебель. Но когда нет своей квартиры, как «пускать корни»? — говорит Сергей.

Здесь врачи приходят на дом

Медобслуживанием в Ренийской громаде семья шахтеров приятно удивлена.

— Представляете, хирург Александр Сирота, когда муж лежал в гипсе, приходил на дом, — рассказывает Герта Александровна. – Врач обратил внимание на мои отекшие ноги, спросил, что принимаю. А мне курс лечения еще пять лет назад назначил терапевт в Белозерском. Ренийский хирург сказал, что мои таблетки только провоцируют отеки, и назначил другое лечение. В результате отечность ушла. Александр Витальевич — врач от Бога! Но из-за переживаний у меня случился инсульт. «Скорая» хотела везти в Измаил в больницу, но я отказалась – как оставлю лежачего мужа и сына-инвалида? Тут же пришла семейный врач Домникия Козориз, сделала назначение. Знаете, мы у себя на родине вызывали семейного врача на дом – до сих пор ждем. В Рени – совсем другое дело, медицинское обслуживание на хорошем уровне. Медсестра приходила делать капельницы и уколы. Единственная проблема – очень дорогие медикаменты. Но благодаря тому, что получаем от государства по две тысячи на пенсионера и три на Сергея как инвалида, пока нам хватает.

— Очень помогала гуманитарная помощь, — говорит Сергей. – Только последние три месяца уже не выдают, а до этого мы получали продуктовые наборы ежемесячно. Макарон было столько, что делились с соседями, — они у нас замечательные люди! Но все равно скучаем по дому, часто вспоминаем, как в Белозерском отмечали День шахтера и пели песню: «Что ты знаешь о солнце, если в шахте ты не был…»

Медицинское обслуживание

ВПО могут заключить декларацию с любым семейным врачом Ренийской громады. И даже без отсутствия таковой медицинская помощь будет оказана. Запись на прием к семейному врачу по телефону (04840) 4-10-00.

Гуманитарная помощь

С первых дней широкомасштабной войны Ренийская громада получала большие объемы гуманитарных грузов от примарии и волонтеров города Исакча (Румыния). World central kitchen доставила переселенцам 8984 продуктовых набора, это более 100 тонн. Помощь оказывали и другие организации. В последние пять месяцев гуманитарных грузов не было, запасы иссякли.

Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю видання «Одеське життя» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.