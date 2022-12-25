В Бахмуте, украинском Сталинграде, россияне идут как зомби, чтобы умереть (обзор мировых СМИ)

Свежие первые полосы мировой печати о войне россии в Украине. Главные темы — визит президента Украины Зеленского в Соединительные Шаты, кровавые бои за Бахмут, предоставление Украине ЗРК «Патриот», приметы перехода Украины с юлианского календаря в григорианский.

Италия. La Repubblica «В Бахмуте, украинском Сталинграде, — «Россияне идут на нас, как зомби»»

«Зеленский в Вашингтоне: защищаем свободу».

«Corriere della Sera» — «Единый Запад: США и ЕС за мир Путин нас не истощит»

«The Daily Telegraph» — «По королевской просьбе»

Украинские дети поют для принцессы Уэльской

Они пели своими маленькими сердцами для своих родителей в Украине на линии фронта. Детский хор украинских беженцев выступил на службе королевских гимнов по личному приглашению принцессы Уэльской.

Будущая королева похвалила детей за их «мужество», назвав школьный хор «прекрасным примером того, как находить очаги счастья, смысла и развлечения» перед конфликтом.

Служба, состоявшаяся в Вестминстерском аббатстве на прошлой неделе, будет транслироваться завтра вечером, а записи отправлены в Украину для просмотра их родителями.

Инна Григорьевич, директор украинской школы Святой Марии на западе Лондона, сказала, что 20 детей в возрасте от 7 до 11 лет «почувствовали огромную ответственность» перед своей страной после того, как принцесса попросила их спеть. Один из детей в хоре сказал, что вчера его отец в Харькове сказал ему, как «гордился мной и был поражен», когда узнал, что его сын будет петь в Вестминстерском аббатстве перед королевской семьей.

Одноклассник из Мариуполя охарактеризовал их выступление как суперкрутое и рассказал о сложности изучить английскую лирику песни «В гостях на сене» до концерта.

Госпожа Григорьевич сказала: «Эти маленькие души ощущали огромную ответственность, как будто они были на миссии там. Это придавало им большую уверенность. Это был такой проницательный момент для них.

Принцесса Уэльская, устроившая мероприятие, заранее встретилась с детьми, «поставив им пятерки и по-настоящему ободрив», когда они готовились петь перед переполненной аудиторией из 1800 гостей. Среди других исполнителей были оперный певец Алфи Бо и поп-звезды Крейг Дэвид и бывшая Spice Girl Мел Си, а актриса Кристин Скотт Томас и олимпийская чемпионка Никола Адамс выступили с чтениями. Так поступил и принц Уэльский.

Госпожа Григорьевич сказала: «Кто мог бы подумать, что принцесса Уэльская даст нам эту сцену в Вестминстерском аббатстве? Это будет с нами на всю жизнь.

«Это было бесценно для детей, особенно в канун Рождества и всех этих трудностей». Украинский школьный хор спел «В гостях на яслях», выступление транслировалось по телевидению на всю страну. «К сожалению, — сказала госпожа Григорьевич, — они понесли потери в своих семьях, а некоторые дети страдают посттравматическими стрессовыми расстройствами.

Есть дедушки и бабушки, которых они потеряли на войне, а их папы находятся на передовой. Для их родителей очень важно знать, что кто-то заботится об их детях в Великобритании и дает им безопасность, счастье и надежду.

«Для детей возможность поговорить с принцессой Уэльской означала все. Они чувствовали себя знаменитостями. Теперь у меня большая миссия — записать телевизионную программу и отправить ее на передовую, чтобы их родители могли увидеть их выступление в аббатстве».

Кенсингтонский дворец опубликовал письмо, посланное в прошлом месяце принцессой, с приглашением школьного хора петь в аббатстве. В письме она сказала, что после встречи с детьми на предыдущей помолвке она была «поражена вашим мужеством и чувством единения в такое непростое время».

Она охарактеризовала школу, численность которой резко возросла после российского вторжения, как «спасательный круг для всего общества» и похвалила госпожу Григорьевич за ее «доброту, сострадание и непреклонную преданность делу помощи другим».

Она писала: «Детский хор церкви Святой Марии — отличный пример того, как можно найти очаги счастья, смысла и развлечения в трудные времена.

«Для вас было бы честью быть моими особыми гостями [в аббатстве]. Если не сложно, я бы также хотела, чтобы украинский хор Святой Марии составил для нас колядку!»

Захар Гуменный, 9 лет, переехавший в Лондон из Украины в августе и чей отец остается в Харькове, сказал: «Мне было очень интересно впервые побывать в Вестминстерском аббатстве и увидеть принцессу и принца. Я пел песни со своим хором и зажигал свечу. Это было особенное для моей семьи.

«Мой папа сказал, чтоу меня все хорошо, и он гордится мной. Когда я рассказал ему, он был поражен».

10-летняя Полина Колесникова, переехавшая в Лондон в марте из Мариуполя, города, разрушенного российскими военными, сказала, что выступление перед принцессой Уэльской «было очень крутым, и очень волнующе осознавать, что вы находитесь в том же месте, что и короли и королевы и принцессы».

Она сказала: «Я была так взволнована, когда узнала, что буду там. До последнего момента они держали это в секрете. Две-три недели практики. «Все мои бабушки и дедушки до сих пор в Украине, но вся моя семья уехала из Мариуполя во время войны. Связь там довольно плохая, поэтому мы звоним один раз в неделю, это зависит от того, как они там, но я сказал им (о концерте), и они ждут его

Бельгия «De Morgen» — «Зеленский – новый Черчилль?

«Как будто он буквально вышел из окопов»

«De Standaard» — Елена Зеленская, важнейший посол Украины, — «Мой гнев против россиян, боюсь, будет вечным»

Дания «Jyllands-Posten» — «Мужчина, на которого охотятся, приехал из бункера в Байден»

«Зеленский каждый божий день рискует своей жизнью»

Несмотря на то, что он работает с бункера, историческая поездка Владимира Зеленского в США показала, что сегодня он может побывать и на фронте, и за границей.

Символично, что это произошло через 81 год после того, как Черчилль совершил опасное путешествие в Соединенные Штаты, в конце концов приведшее к победе.

«Mannheimer Morgen» — «Путин хочет «взломать» Patriot»

Война в Украине: президент России не боится американской ПРО. Сотрудники BND задержаны по подозрению в государственной измене

Глава Кремля Владимир Путин подверг критике поставки США зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине. «Это просто означает затягивание конфликта», – сказал 70-летний мужчина в четверг в Екатеринбурге, сообщает информационное агентство «Интерфакс».

В то же время он назвал вооружение старым и выразил надежду, что Россия сможет преодолеть противовоздушную оборону. «Всегда есть противодействие», – сказал он. Президент США Джо Байден пообещал Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его визита в США, что он поставит систему противоракетной обороны Patriot в рамках пакета помощи в размере 1,74 миллиарда евро.

По словам Путина, системы противовоздушной обороны Patriot работают не так хорошо, как российские С-300.

«Однако воюющие с нами считают, что это оборонительное оружие. Хорошо, мы это принимаем во внимание», — сказал он. Он заявил, что Россия «сломает» Патриот. По словам Путина, украинская военная промышленность достигла предела своих возможностей, в то время как российская все еще может наращивать производство вооружений.

Кремль готов к переговорам

Спустя почти десять месяцев после начала агрессивной войны против Украины Путин дал понять, что готов к переговорам. «Все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами, и, в отличие от Украины, Россия никогда не отступала», – заявил Путин в четверг в Екатеринбурге. Кроме того, украинское руководство самоустранилось от переговоров.

«Чем раньше Киев поймет, что переговоры необходимы, тем лучше». Однако Киев не хочет начинать переговоры до тех пор, пока из Украины не будут выведены все российские военные, включая Крым, который Россия уже аннексировала в 2014 году.

Путин назвал войну в Украине необходимой для защиты интересов проживающего там российского населения.

Ведь в 2014 году была развязана война против этих людей, которые считают себя частью Российского мира. В то время поддерживавшиеся Москвой сепаратисты в сепаратистских Донецкой и Луганской областях откололись от Киева и начали вооруженный конфликт.

«Все, что происходит, и все, что связано с военной спецоперацией, — это абсолютноо вынужденная, вынужденная мера», — сказал Путин, сообщает государственное информационное агентство ТАСС.

Федеральная прокуратура арестовала сотрудника Федеральной разведывательной службы (БНД) по подозрению в государственной измене. Утверждается, что он передал информацию российской разведке, как заявили власти в Карлсруэ в четверг.

Немца был арестован накануне в Берлине. Кроме того, в квартире и на рабочем месте обвиняемого и еще одного человека были проведены обыски.

Испания «El pais» — «Бахмут сопротивляется в самом кровавом сражении Украины»

«El mundo» — «Украина отворачивается от российского Рождества»

Киевский патриарх просит использовать дату 25 декабря вместо православного календаря

Ирландия «Irish Times» — «Patriots США могут усилить оборону Украины, но не изменят правила игры»

Франция «Le monde» — «США и Украина укрепляют свой союз»

Во время своей первой поездки за границу с начала войны президент Зеленский был принят в среду, 21 декабря, в Белом доме и Конгрессе.

«Ваши деньги – это не благотворительность, – настаивал он, – это инвестиции в международную безопасность и демократию.

Джо Байден подтвердил новую военную помощь на сумму 1,8 млрд долларов, включая ракетную батарею Patriot.

Ссылаясь на новое республиканское большинство, появившееся после промежуточных выборов, Владимир Зеленский сказал, что, по его мнению, будет двухпартийная и двухпалатная поддержка.

Путин: «Страна и правительство отдадут все, что пригласит армия», сказал российский президент. Это указывает на желание подготовить новые силы и солдат

Макрон «Я не хочу, чтобы на следующий день переговоры вели только китайцы и Турция, – сказал президент Франции.

Израиль «The Jerusalem Post» — Событие года

Удары, нанесшие 2022 год популизму и исламизму, бледнеют по сравнению с тем, что произошло в Украине

«WP» — «Опасный путь Зеленского к визиту в США вымощен секретностью»

Канада «The Globe and Mail» — «Рождество в Киеве: пустые торговые центры, солдаты готовятся к атаке 25 декабря»

В ТРЦ Dream Town на севере Киева в прошлую субботу отсутствовало рождественское настроение. Обычно торговый центр – самый большой в столице – был бы наполнен покупателями и их детьми и оборудован елками и украшениями.

В то утро мысленно-праздничное настроение мгновенно развеялось после звука сирены воздушной тревоги. Магазины опустили свои стальные ставни, и все в торговом центре выбежали на улицу, некоторые к ближайшим станциям метро, одновременно бомбоубежищам. Никакие российские ракеты или беспилотники не ударили по городу – это было накануне – и около 14:00. сотрудники магазина и покупатели снова просочились туда.

Одним из покупателей была 32-летняя Александра Лионова, работающая переводчиком и секретарем в посольстве Кувейта. Она купила книгу, украинский перевод «Легкой фантастики» Терри Пратчетта, и передала ее женщине средних лет в маленьком киоске, упаковывающем подарки за небольшую плату.

«Мы, украинцы, будем праздновать Рождество, несмотря на войну, но празднование будет скромным, и моя семья может не устанавливать елку», – сказала Леонова.

«Громкого празднования с фейерверками у нас точно не будет. Во время войны не стоит устраивать фейерверки. Громкие звуки испугали бы людей».

ТРЦ Dream Town – это современное чудо американского стиля по украинским меркам.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ