Ключевые моменты:
- Бесплатные курсы от «Одесгорэлектротранс»: на обучение водителей троллейбусов и трамваев.
- Условия участия: продолжительность — 6 месяцев, возраст от 21 года.
- Дополнительная информация: Предприятие перешло на поставщика последней надежды по завышенным тарифам; работников отправляли в неоплачиваемые отпуска.
Обучение бесплатное
КП «Одесгорэлектротранс» объявили о наборе на бесплатное обучение на водителей троллейбусов и трамваев. Для приезжих предусмотрено проживание в общежитии и гарантированное трудоустройство после завершения курсов. Работникам предоставляют бонирование.
Добавим, что программа продлится 6 месяцев, а потенциальные водители должны быть не моложе 21 года. Кроме того, необходимо предъявить сертификаты от нарколога и психиатра.
Следует отметить, что объявление появилось через два месяца после простоя одесского электротранспорта, вызванного атакой на городские подстанции и нехваткой дополнительной электроэнергии для трамваев и троллейбусов. Возможно, это означает, что скоро одесситы смогут ездить на трамваях и троллейбусах.
Напомним, по информации экс-вицемера Одессы Дмитрия Жемана, КП «Одесгорэлектротранс» перешло на поставщика последней надежды. Это аварийный механизм с завышенными тарифами из-за отсутствия обычного договора. Он добавил, что работников отправляют в неоплачиваемые отпуска.