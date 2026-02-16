Ключевые моменты:

Бесплатные курсы от «Одесгорэлектротранс»: на обучение водителей троллейбусов и трамваев.

Условия участия: продолжительность — 6 месяцев, возраст от 21 года.

Дополнительная информация: Предприятие перешло на поставщика последней надежды по завышенным тарифам; работников отправляли в неоплачиваемые отпуска.

Обучение бесплатное

КП «Одесгорэлектротранс» объявили о наборе на бесплатное обучение на водителей троллейбусов и трамваев. Для приезжих предусмотрено проживание в общежитии и гарантированное трудоустройство после завершения курсов. Работникам предоставляют бонирование.

Добавим, что программа продлится 6 месяцев, а потенциальные водители должны быть не моложе 21 года. Кроме того, необходимо предъявить сертификаты от нарколога и психиатра.

Следует отметить, что объявление появилось через два месяца после простоя одесского электротранспорта, вызванного атакой на городские подстанции и нехваткой дополнительной электроэнергии для трамваев и троллейбусов. Возможно, это означает, что скоро одесситы смогут ездить на трамваях и троллейбусах.

Напомним, по информации экс-вицемера Одессы Дмитрия Жемана, КП «Одесгорэлектротранс» перешло на поставщика последней надежды. Это аварийный механизм с завышенными тарифами из-за отсутствия обычного договора. Он добавил, что работников отправляют в неоплачиваемые отпуска.