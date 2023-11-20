Соцработники в Одессе: какие услуги оказывают и кто может обратиться за помощью

Услуги по уходу на дому: кому положен социальный работник

Услуги по уходу на дому социальные службы предоставляют пожилым людям, тем, кто частично или полностью потерял двигательную активность, а также лицам с потерей памяти, неизлечимыми болезнями, недугами, требующими длительного лечения, и людям с инвалидностью.

Если человек нуждается в получении социальной помощи, он должен подать заявление в письменной форме в социальную службу по месту своей регистрации. Это можно сделать лично, отправить по почте рекомендованным письмом (вручается адресату под расписку). Также заявление можно подать в электронной форме через веб-портал электронных услуг «Дія».

Решение о предоставлении или отказе в назначении бесплатного социального работника принимается в течение десяти рабочих дней.

Какие услуги оказывает социальный работник

Людям, которые нуждаются в посторонней помощи, социальный работник должен помогать в соблюдении личной гигиены и двигательного режима, в своевременном питании. А также в ведении домашнего хозяйства: это закупка и доставка на дом продуктов, лекарств, приготовление еды, уборка, оплата коммунальных платежей, стирка и мелкий ремонт одежды.

В случае необходимости соцработник может вызвать на дом врача, работников коммунальных служб или транспорт, предоставить информацию по вопросам социальной защиты, помочь получить бесплатную правовую помощь и оформить документы. Но самое важное значение для многих подопечных имеет психологическая поддержка со стороны их социального работника.

Сколько стоят услуги социального работника

Бесплатно социальные услуги на дому предоставляются инвалидам I группы, а также людям, которые в них нуждаются, и при этом их среднемесячный совокупный доход меньше двух прожиточных минимумов, то есть менее 5386 гривен для трудоспособных лиц и менее 4186 гривен для утративших трудоспособность.

Если среднемесячный доход больше двух, но меньше четырех прожиточных минимумов, человек оплачивает лишь часть стоимости соцуслуг, а остальное покрывает государство.

Если среднемесячный доход человека превышает четыре прожиточных минимума, за социальные услуги в полном объеме придется заплатить самому человеку или третьим лицам (родным, благотворителям).

Что делать в случае конфликта с соцработником

Как пояснили «Одесской жизни» в Территориальном центре социального обслуживания Киевского района, в случае конфликта с соцработником или его отказа от выполнения оговоренных услуг, следует обратиться к директору своего терцентра.

Он изучит ситуацию, побеседует с сотрудником и при необходимости заменит его. В крайнем случае, придется обращаться в инстанцию выше — Департамент труда и социальной политики Одесского городского совета.

Адреса и контакты социальных служб в Одессе

Департамент труда и социальной политики Одесского горсовета. Адрес: ул. Косовская, 2д. Тел.: (048) 705-10-90.

Территориальный центр социального обслуживания Киевского района. Адрес: ул. Генерала Петрова, 8. Тел.: (048) 765-69-95.

Территориальный центр социального обслуживания Хаджибейского района. Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 62. Тел.: (048) 705-54-77.

Территориальный центр социального обслуживания Приморского района. Адрес: ул. Нежинская, 42. Тел.: (048) 740-75-24.

Территориальный центр социального обслуживания Пересыпского района. Адрес: просп. Добровольского, 120а. Тел.: (048) 763-03-60.