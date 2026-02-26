Ключевые моменты:

В Рени выстрелили в бездомную собаку во дворе многоэтажки.

Волонтеры заявляют об угрозах со стороны местного жителя.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 299 УК Украины.

Животное находится в ветклинике, расследование продолжается.

«Обещал перестрелять всех»: подозрения волонтеров

Инцидент произошел в конце минувшей недели во дворе многоэтажки на улице Морвокзальной в Рени. Жертвой живодера стала годовалая стерилизованная собака, которая была любимицей местных жителей. По словам зооволонтеров, в животное выстрелили из пневматического оружия, пуля попала прямо в позвоночник, сделав животное инвалидом.

Активисты открыто указывают на одного из местных жителей. По их утверждениям, мужчина, работающий кинологом, неоднократно угрожал соседям «перестрелять всех бездомных животных» в округе. Волонтеры опасались, что дело попытаются замять: по их словам, первая экспертиза не показала пулю на рентгене, из-за чего в открытии производства якобы поначалу отказали.

Полиция открыла криминальное производство

Однако резонанс в социальных сетях и настойчивость защитников животных дали результат. Сегодня, 26 февраля, в Главном управлении Нацполиции Одесской области официально подтвердили: по заявлению местной жительницы расследование все же начато.

«Следователи территориального подразделения внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины», – сообщили правоохранители.

Сейчас раненая собака находится в ветеринарной клинике.

Полиция продолжает опрашивать свидетелей и устанавливать все обстоятельства произошедшего. Если вина соседа будет доказана, ему грозит не только общественное порицание, но и реальный тюремный срок.

«Одесская жизнь» продолжает следить за судьбой пострадавшего животного.

Ранее полиция Измаильского района начала расследование издевательства над бездомной собакой в Сафьяновской громаде: подросток «наказал» животное колючей проволокой.

По теме: Одесситка мастерит домики для кошек, а их каждое утро находят в мусорнике.