Лимиты на вылов в пределах заповедника до сих пор не согласованы из-за длительной бюрократической процедуры.

Если рыбаки выйдут на воду только в конце марта, они могут пропустить пик хода сельди.

Под угрозой заработок около 400 человек в Вилковской и Килийской громадах.

Почему рыбаки не могут начать сезон

Формально большинство процедур уже выполнено. Лоты на вылов были разыграны ещё в декабре, в январе рыбаки получили разрешения от Госрыбагентства. Однако ключевой вопрос — согласование лимитов на территории Дунайского биосферного заповедника — остаётся открытым.

– Это какая-то катастрофа. Мы не знаем, на какие рычаги нажимать. Просто присылают отписки. Хотят статистику за последние десять лет. А кто её хранит? – говорит Лариса Щьолокова.

По её словам, документы на получение лимитов подали ещё в ноябре. В декабре их вернули из-за технической ошибки в дате начала вылова — вместо 1 февраля было указано 1 марта. После исправления появились новые замечания.

– В январе говорят: дайте статистику. Потом сообщают, что якобы превышены лимиты. Но мы считали 80 процентов от общего лимита Госрыбагентства. Вроде бы разобрались. Но вся переписка происходит только через Укрпочту. Письма лежат по 22 дня без регистрации, а срок ответа отсчитывается с момента регистрации, – объясняет она.

После получения лимитов рыбакам предстоит дополнительно получить согласование от департамента экологии Одесской областной военной администрации. По словам предпринимательницы, рассмотрение может занять около месяца.

Между тем сезон не ждёт. Сельдь обычно активно идёт в середине марта и в начале апреля, когда температура воды поднимается до шести градусов.

– Сельдь пока не пошла. Но как только вода прогреется до шести градусов, она может пойти валом. А проходит она половину марта и половину апреля. Потом уже по 5–7 килограммов за тоню (тоня — профессиональный рыбацкий термин, означающий один заход невода: забросили — вытянули, – ред.). Наши румынские коллеги уже выходят на лов. У них никаких препятствий нет, – говорит Щьолокова.

В Вилково готовы работать одиннадцать предприятий — это около 150–170 лодок. Вместе с Килийской громадой речь идёт примерно о 200 лодках и до 400 человек, которые ждут начала промысла. Для многих из них это основной и фактически единственный сезонный заработок.

– У нас другой работы нет. Люди ждали камыш — сезон сорвался. Теперь ждут сельдь. Это в основном пожилые люди. Есть даже супружеские пары, которые выходят в лодке вместе, – добавляет она.

Дунайская ассоциация рыболовецких хозяйств обратилась к начальнику Измаильской районной военной администрации с просьбой вмешаться в ситуацию. Ответа пока нет.

Рыбаки уже вложили средства в лодки и снасти, оплатили лимиты, но начать работу не могут. Если согласование затянется, часть сезона будет потеряна — а вместе с ней и значительная часть годового дохода прибрежных громад.

