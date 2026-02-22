Ключевые моменты:

• Благотворительная ярмарка «Колодий» объединила студентов, преподавателей и гостей вокруг общей цели.

• Посетители подписывали открытки и передавали подарки военным и энергетикам.

• Собранные послания станут знаком благодарности тем, кто работает в условиях войны.

Запах блинов и горячего чая смешивался здесь с тихими разговорами и смехом. В зале царила атмосфера праздника, но это был праздник с глубоким смыслом — со словами поддержки, написанными от руки, и небольшими пакетами, собранными с заботой.

Благотворительная ярмарка «Колодий» в Одесском высшем профессиональном училище морского туристического сервиса стала местом, где традиции ожили по-особенному. Здесь не только угощали варениками и блинами, не только проводили мастер-классы и продавали сувениры — здесь благодарили.

В «Уголке света» оставляли открытки для энергетиков, которые ежедневно возвращают свет в дома. Рядом подписывали слова поддержки для военных. И в каждом пожелании звучало одно — благодарность и вера.

Корреспондентка «Одесской жизни» побывала на ярмарке, пообщалась с участниками и зафиксировала эту атмосферу в фоторепортаже.

Одесский Колодий, согретый благодарностью

Гостей ярмарки встречали ароматные напитки, разнообразные угощения, вареники и блины на любой вкус. Рядом развернулась ярмарка сувениров, где каждый мог выбрать особенную вещь для себя или близких. Мастер-классы стали возможностью научиться чему-то новому, открыть в себе творчество и просто приятно провести время. Отдельное место занимал сбор открыток для украинских военных.

— Хочется, чтобы наши слова долетели до них и согрели, даже если между нами сотни километров, — сказала участница ярмарки Мария, подписывая открытку для защитников.

Настоящим сердцем события стал «Уголок света» — пространство благодарности людям, которые ежедневно возвращают свет в дома, работая под обстрелами, в холоде и темноте. Именно здесь звучали самые тёплые слова поддержки.

— Мы просто хотим поблагодарить вас за то, что не сдаётесь, когда темно и страшно, — писали посетители на открытках для энергетиков.

В этом уголке каждый мог оставить пожелание, рисунок или короткое послание, а также принести небольшой символический подарок: кофе, чай, сладости или оберег, сделанный своими руками и от чистого сердца.

— Пусть это будет мелочь, но с душой, — говорили участники, передавая пакетики для будущих адресатов.

Все собранные открытки, пожелания и подарки будут переданы энергетикам как знак уважения, солидарности и глубокой благодарности за их ежедневный труд. Эта ярмарка стала не только праздником вкуса и народных традиций, но и примером единства и человечности, когда общее дело рождает свет даже в непростые времена.

Фото автора