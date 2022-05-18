В Украине заработала бесплатная юридическая помощь для беженцев

Временно перемещенные лица (ВПЛ) теперь могут круглосуточно и бесплатно получить юридическую помощь с помощью чат-бота. При необходимости, чат бот перенаправит к юристам.

В чат-боте «Юридический советчик для ВПЛ» появились новые категории ответов на актуальные в условиях военного состояния вопросы.

Теперь внутренне перемещенные и другие лица, пострадавшие от военной агрессии россии, могут получить бесплатную правовую помощь и актуальную информацию о:

взыскание алиментов на содержание ребенка;

заключение и расторжение брака;

лишение родительских прав;

услуги естьМалыш;

принятие наследства;

возобновление обучения в учебных заведениях;

государственной целевой поддержки для получения образования, в частности, в виде социальной стипендии;

налоговой скидки на обучение;

доступа в суд в условиях военного положения;

избирательных прав.

Чтобы воспользоваться соответствующей услугой, перейдите по ссылке https://chatbot.r2p.org.ua/, нажмите «Хочу попробовать!».

Затем выберите нужную для общения платформу (Viber, Telegram или Facebook | Messenger). После запуска чат-бота информация по семейным вопросам, судебной защите, образовательным услугам и избирательным правам будет доступна в разделе «Семья, образование, защита, другое».

Юридический советник для ВПЛ также поможет с поиском ответов на другие актуальные вопросы, в частности, относительно трудовых отношений, выезда за границу, оформление и восстановление справки о взятии на учет ВПЛ, паспорта и других документов, выплаты пенсии и социальных пособий, поиске бесплатного жилья, работы, медицинской, гуманитарной и другой помощи.

Его подписчики могут оперативно получать уведомления о важных новостях через систему пуш-рассылок.

При необходимости чат-бот направит для предоставления ответа юристам БФ «Право на защиту», которые консультируют ежедневно с 7:00 до 22:00, в том числе по телефонам горячей линии:

VODAFONE: +38 (099) 507 50 90;

KYIVSTAR: +38 (068) 507 50 90;

LIFECELL: +38 (093) 507 50 90.

Юридический советник для ВПЛ разработан швейцарско-украинской Программой EGAP и юридической командой БФ «Право на защиту». Проект поддерживается Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий и Министерством цифровой трансформации.

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