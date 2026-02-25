Ключевые моменты:

Возобновление работы трамваев и троллейбусов перенесли на двадцатые числа марта.

Причина — новые повреждения энергоинфраструктуры после обстрелов.

Когда запустят трамваи и троллейбусы в Одессе

О переносе сроков сообщил первый заместитель Одесского городского головы Александр Филатов во время сессии горсовета 25 февраля. По его словам, ранее называли дату запуска после 20 февраля, однако из-за новых атак по энергетике эти планы пришлось изменить. Теперь ориентировочной датой называют двадцатые числа марта.

Чиновник подчеркнул, что любые сроки остаются предварительными. Всё зависит от ситуации с обстрелами и состоянием энергетической инфраструктуры.

«Если атаки продолжатся, а пока нет оснований считать, что они завершились, сроки могут снова измениться», — отметил заммэра.

Трамваи и троллейбусы в Одессе остановились в середине декабря 2025 года после одной из самых массированных атак на энергетические объекты региона. Пока электротранспорт не работает, пассажиров на маршрутах трамваев и троллейбусов перевозят автобусы.

Недавно КП «Одесгорэлектротранс» объявило о наборе на бесплатное обучение на водителей троллейбусов и трамваев. Для приезжих предусмотрено проживание в общежитии и гарантированное трудоустройство после завершения курсов.

