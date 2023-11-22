Какие вопросы задавали жители Ренийской громады во время прямой телефонной линии

Узнав о прямой телефонной линии с головой Ренийской громады Игорем Плеховым по вопросам медицинского обслуживания, жители и через социальные сети, и по телефону, и при личных встречах задавали вопросы заранее. Решение большинства озвученных проблем требует времени, тем не менее необходимо понимать, в каком направлении движется громада.

— Игорь Викторович, один из основных вопросов, который жители громады просили вам задать, – когда будут погашены долги по зарплате сотрудникам Ренийской городской больницы? Некоторые медработники подумывают об увольнении, кто-то уже ушел. А кадров и без того не хватает.

— В начале ноября в Измаильской райгосадминистрации состоялся разговор о погашении долгов по зарплате, нам напомнили – дело уголовно наказуемое. У нас долг перед сотрудниками больницы по состоянию на сентябрь — 570 тысяч гривен, до конца года ожидается увеличение задолженности до 1 миллиона 300 тысяч гривен, потому что работают в минус поликлиника и гинекология. Генеральный директор больницы обязан принять меры. Если не ликвидируем убытки, потеряем больше – никто не будет работать без зарплаты.

— Медработники обеспокоены перспективами больницы: у нее есть будущее или все-таки она станет филиалом Сафьяновской больницы? Этот же вопрос беспокоит и жителей громады. Как показал опрос, 82% жителей громады, которые лечились в Ренийской больнице, довольны качеством услуг. И, соответственно, не хотят, чтобы ее присоединили к той, которая расположена за 70 километров.

— У департамента здравоохранения облгосадминистрации были именно такие планы, о них прямо сказала Наталия Одарий-Захарьева, будучи начальницей департамента, во время визита в Рени. Но когда на дороге Рени – Измаил сама попала в пробку, убедилась, насколько долгим может быть путь больного из Рени в Сафьяновскую больницу. Вопрос объединения пока снят. Но не сняты вопросы экономики.

Наши медики должны осознать: пришло время учиться зарабатывать деньги. Для больницы. Каждый прием больного должен быть зафиксирован в базе НСЗУ. А еще, на мой взгляд, у всех врачей должна быть корпоративная этика. Если пациент, например, пришел на прием к проктологу, то он, я думаю, мог бы найти основание дать направление на обследование и к кардиологу. Таким образом, и медучреждение получит больше средств от НСЗУ, и больного обследуют досконально. Но многие врачи работают по старинке.

Скажу больше: есть случаи, когда дают направление на анализы не в лабораторию больницы, а отправляют в коммерческую – это как понимать? Здесь или все «налегают на весла», или корабль терпит крушение.

— По требованиям МОЗ во всех палатах надо установить кондиционеры, и некоторых это возмутило: во время войны — не до жиру. Будет ли громада выделять деньги на закупку?

— Есть в Одессе такое общественное формирование, как Наглядова рада, которая следит, куда громады тратят свои деньги. Первоочередные это вопросы или нет? Мониторят все тендеры, закупки. У меня вопрос: если депутаты громады приняли решение выделить деньги, например, на ямочный ремонт, то на каком основании отказывает общественная организация? У нас местное самоуправление работает или кто-то осуществляет руководство в ручном режиме? Ренийская громада из бюджета выделила на нужды ЗСУ 11,3 миллиона гривен, мы постоянно выделяем средства для теробороны и полиции. Скажите — и мы отдадим весь бюджет для обороны Украины. Так вот, о кондиционерах: как, вы думаете, к этому отнесется Наглядова рада?

— Думаю, общественникам надо вопрос задавать МОЗ: насколько это своевременно. Но вернемся к местным реалиям. Судя по опросу, услугами семейной медицины пользуются 90% жителей громады. Много жалоб поступило на расположение этой службы на третьем этаже больницы. Жители громады просят спустить службу на первый этаж.

— Мы видим другое решение – отремонтировать лифт. В ближайшее время будет построен лифт на второй базе больницы, потом мы сразу приступим к ремонту лифта на первой базе.

— В громаде семь сел, и в пяти из них есть аптеки. Жители сел Нагорное и Долинское хотели бы тоже иметь возможность покупать медикаменты по месту жительства.

— Аптеки в пяти селах – это уже большое наше достижение. В селах Долинское и Нагорное аптечные пункты будут убыточными, никакой предприниматель не станет работать в минус.

— Есть государственная программа «Доступні ліки», но аптеки, которые отпускают лекарства по этой программе, есть только в Рени. Можно найти способ доставлять бесплатные медикаменты в села?

— Опять же этот вопрос – к бизнесу. Мы предлагали предпринимателям этим заняться, говорят, что неперспективно.

— Поступил и такой вопрос: почему в Рени нет судмедэксперта, как было раньше? Теперь умершего родственника, если необходимо вскрытие, нужно везти в Измаил, а это – транспортные расходы и время.

— Эта служба реорганизована, у нас уже нет судмедэксперта. Область просила решить вопрос с ремонтом холодильника в морге – и мы выделили на это в виде субвенции 190 тысяч гривен. Но деньги ушли «наверх», а вопрос до сих пор не решен – ссылаются на то, что реорганизация не завершена.

— Ренийская громада, как и многие другие, хоронит своих сыновей. Как правило, погибших воинов ВСУ доставляют сначала в морг, где и начинается траурная процессия. Один из жителей нашего города возмутился: морг в таком состоянии, что это неуважение и к погибшим, и к их родственникам. Просьба сделать ремонт хотя бы в зале для прощаний.

— Как и больница, морг был построен в девяностых, там помещений немало. Думаю, надо оптимизировать, а зал для прощаний передать в аренду тем, кто занимается организацией похорон, — подумаем над этим.

В заключение хочу сказать, что во время широкомасштабной войны много молодых женщин выехали за границу. Скорее всего, большинство уже не вернутся, и население нашей громады будет сокращаться. Это заставит нас проводить оптимизацию и в системе здравоохранения, и в системе образования.

Прокрустово ложе медицинской реформы

На рабочее совещание с мэром гендиректор Ренийской больницы Олег Бурля и ведущий акушер-гинеколог Марина Василюк пришли с папками бумаг – доходы и расходы.

Некоторые цифры удручают. Поликлинике для выплаты зарплаты необходимо около 600 тысяч гривен в месяц, заработать удается 400 тысяч. Каждый месяц поликлиника приносит больнице более 200 тысяч гривен убытков.

Аналогичная ситуация – в гинекологическом отделении на 10 коек. На такое количество невыгодно содержать круглосуточный пост: помимо врача, четыре медсестры, четыре санитарки.

Что делать? Закрыть поликлинику? Закрыть гинекологию, где большинство – беременные на сохранении?

— Я уже и так вошел в историю Рени, как мэр, который закрыл роддом, — говорит Игорь Плехов.

Хотя не мэр закрыл роддом — поменялись требования к родовспоможению. А еще поменялась ситуация: когда-то в Ренийском роддоме в год принимали до 1200 родов, а сегодня в громаде на учете – 63 беременных.

Женщины рожают в Измаиле. Но поедут ли они в Измаил на лечение?

— Это ведь женщины: у каждой дом, дети, поэтому они хотят лечиться дома, — говорит Марина Витальевна, что так по-человечески понятно. Но убытки, которые приносит отделение, вынуждают резать по живому. Медицинская реформа порой – прокрустово ложе, когда где-то надо «отрубить», где-то «вытянуть».

— Если бы горсовет имел право дотировать зарплату сотрудников больницы, мы бы покрыли минусы, но не имеем права, — констатирует Игорь Плехов. — Можем за счет бюджета приобретать оборудование, которое позволит оказывать больше услуг, и так зарабатывать. Громада купила все, что медики просили. Давайте искать выход: как сэкономить деньги, но сохранить койки?

В ходе совещания пришли к решению сократить гинекологию до 5 коек и «подселить» ее в хирургическое отделение. Таким образом удастся ликвидировать один пост гинекологии и сэкономить порядка 160 тысяч гривен. Медработников гендиректор обещал трудоустроить – если, конечно, они согласятся на другие условия труда. А как теперь ведущий акушер-гинеколог будет разрываться между приемом в женской консультации и больницей на другом конце города?

В медицине сегодня остаются только самые стойкие.

Прием — до последнего пациента

В предыдущей публикации мы озвучили просьбу жителей Рени увеличить часы приема врача-эндокринолога, поскольку больных много. Но, как сообщила медицинский директор Лариса Георгиу, которая работает по совместительству врачом-эндокринологом с 9.00 до 10.15, увеличить время невозможно.

— Если пациент не может записаться, а ситуация критическая, то я принимаю, то есть работаю до последнего пациента, — говорит Лариса Георгиу. — Если человек не может прийти самостоятельно, решаем вопросы по телефону. Пациенты получают инсулин как по моим электронным рецептам, так и семейных врачей – согласно плану лечения, который согласовываю для каждого. Пациенты с 1-м типом диабета могут получить гуманитарный инсулин, шприцы, тест-полоски, глюкометры. Пациенты с диабетом 2 типа обеспечиваются таблетированными сахароснижающими препаратами по программе «Доступні ліки» бесплатно или с частичной доплатой.

Лариса Михайловна сообщила, что для ускорения работы даже создала группу в соцсетях, где пациенты, страдающие диабетом (190 человек -инсулинозависимы), могут с ней оперативно решать возникающие вопросы.

Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю видання «Одеське життя» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.