Ключевые моменты:

Трамваи и троллейбусы не работают с 12 декабря 2025 из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Прогнозов по возобновлению движения нет — все зависит от стабилизации электроснабжения.

Запущены автобусы, но их мощности не хватает всем пассажирам.

Инфраструктура трамваев и троллейбусов поддерживается в рабочем состоянии для быстрого запуска после восстановления света.

Работа общественного транспорта – больной вопрос для жителей Одессы. Ведь в городе трамваи и троллейбусы не работают с 12 декабря 2025 года после российских ударов по энергетической инфраструктуре. Как известно, город ввел социальные автобусы, но их мощности не хватает всем пассажирам. Соответственно, горожане жалуются на график движения социальных автобусов.

Заместитель главы Одесской МВА Сергей Красиленко в эфире «Новости.LIVE» отметил, что возобновление движения трамваев и троллейбусов напрямую зависит от стабилизации электроснабжения. Он добавил, что пока прогнозов по возобновлению работы электротранспорта нет. Именно для того, чтобы облегчить ситуацию, запустили социальные автобусные маршруты. Чиновник подчеркнул, что транспорт для Одессы предоставили другие регионы Украины: Николаев, Кропивницкий, Львов, Мариуполь и общины Житомирщины. Правда, автобусов недостаточно, чтобы полностью заменить электротранспорт.

Сергей Красиленко подчеркнул, что приоритет – это бесплатный проезд для льготных категорий. По словам чиновника, горсовет поддерживает трамвайную и троллейбусную инфраструктуру в рабочем состоянии. Соответственно, как только возобновят электроэнергию, транспорт сразу вернется на маршруты. Однако когда это произойдет, никто не знает.

Напомним, по информации экс-вицемера Одессы Дмитрия Жемана, КП «Одесгорэлектротранс» перешло на поставщика последней надежды. Это аварийный механизм с завышенными тарифами из-за отсутствия обычного договора. Он добавил, что работников отправляют в неоплачиваемые отпуска.

