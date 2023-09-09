День города Рени: границы менялись – город развивался

9 сентября жители города Рени отмечают 475-й день рождения родного города. Однако здесь, на излучине Дуная, люди селились гораздо раньше: найденные на территории города археологические памятники относятся к четвёртому столетию до нашей эры.

Археологи также установили, что во втором веке до нашей эры сюда пришли римляне: в нижнем течении Дуная они сооружали крепости, служившие плацдармом для расширения границ.

Из истории города Рени

Об истории возникновения названия города Рени нет единого мнения среди историков и краеведов. Большинство из них являются сторонниками славянского происхождения топонима Рени: рень — пристань.

Однако есть и другая версия: название города происходит от романского слова arena (арена), которое впоследствии генуэзско-венецианские купцы преобразовали в Рени. Оно обозначает песчаное место, удобное для стоянки судов, то есть порт, гавань.

Интересную версию высказал уроженец города Рени знаменитый антиковед профессор Аристид Доватур. Он утверждал, что слово «рень» происходит от греческого «эриень», которое обозначает свиток или рулон. По его мнению, на месте Рени в V веке до нашей эры находился город Эриени. Это был период древнегреческой колонизации Северо-Западного Причерноморья.

Турки, будучи хозяевами этого края в течение XVI-XVIII веков, переименовали Рени в Томарово, что в переводе также означает свиток или рулон. Возможное объяснение — в этом месте Дуная происходил значительный вывоз кож, которые для удобства перегрузки и транспортировки в трюмах судов сворачивались в тюки.

Государства, в которые входил Рени

За последние два века с небольшим город Рени оказывался под юрисдикцией разных государств, здесь «власть менялась» восемь раз:

в составе Османской империи (1621-1812);

в составе Молдавского княжества (1856-1862);

в составе Румынии (1862-1877);

в составе Российской империи (1877-1917);

в составе Румынии (1918-1940);

в составе УССР (1940-1991), с перерывом на время оккупации на три года немецко-румынскими войсками (1941-1944);

в составе независимой Украины (с 1991 года и по сей ден).

О чем рассказала старая фотография

Одну из ярких историй напомнила старая фотография, на которой запечатлен первый в городе Рени автомобиль. В 1933 году или годом раньше этот «Форд» приобрел механик Иван Архипович Иванченко.

— Дед был в Рени известным мастером, — рассказывает его внук Юрий Шлапход. — В то время в нашем городе развивались различные ремесла, работали мельницы, маслобойки, обжигали кирпич, и все больше процессов механизировали. Но техника периодически выходила из строя, и тогда за моим дедом присылали бричку с просьбой приехать и наладить оборудование. С ним все старались поддерживать дружеские отношения и даже одаривали на Рождество и Пасху корзинами с продуктами. И вот мой дед, у которого была большая семья, решил купить автомобиль. Он не был зажиточным, поэтому взял «Форд» в кредит. Его старшая дочь, для меня тетушка Лиза, рассказывала, что они всей семьёй часто ездили в Галац и Бухарест на ярмарки (тогда Рени был под юрисдикцией Румынии). Дед любил проехаться на автомобиле с ветерком и по городу, хотя Рени настолько маленький, что можно было пройтись и пешком. Однако счастье длилось недолго — всего три года: доходы механика не позволили вовремя выплатить кредит, и с «Фордом» пришлось попрощаться.

Когда в 1941 году началось наступление немецко-румынских войск, дедушка нашел подводу, на которую усадил жену, четырех дочерей, и они двинулись в сторону Запорожья. А сам он пошел на фронт.

Иван Иванченко прошел всю войну и встретил победу в Кенигсберге. На фронте понадобились его знания — он был механиком на танке, ремонтировал технику. После окончания войны Иван Архипович вернулся в родной Рени и устроился на работу механиком в исполком.

— Здоровье у него было расшатано, и однажды после нелепого спора со знакомым о том, кто на войне «понюхал пороху», а кто был «тыловой крысой», дедушка схватился за сердце. Он умер в 1947 году от обширного инфаркта, — рассказывает Юрий.

Что интересно, внук Ивана Иванченко Юрий Шлапход, который не видел своего деда при жизни, тоже стал мастером на все руки. По профессии он строитель. До широкомасштабной войны внук фронтовика жил в Харькове, где у него была столярная мастерская. В феврале 2022 года Юрий привез семью на малую родину.

— Когда приехал в Рени, зашел в музей, увидел, что там идет ремонт, и начал помогать. И вот сейчас я – сотрудник музея! Очень люблю рассказывать детям об истории нашего края.

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